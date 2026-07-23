MrBeast, mit 500 Mio. Fans, hat geheiratet: Die geheimnisvolle Insel-Hochzeit

Einer der berühmtesten YouTube-Blogger der Welt, MrBeast, hat seine Freundin Thea Booysen geheiratet. Das Paar wählte keinen gewöhnlichen Ort, sondern Necker Island, eine Privatinsel auf den Britischen Jungferninseln, die dem Milliardär Richard Branson gehört.

Obwohl die Zeremonie an einem luxuriösen Ort stattfand, versuchte MrBeast, sie wie versprochen privat und intim zu halten. Ein Detail zog jedoch mehr Aufmerksamkeit auf sich als die Insel selbst — die Braut wechselte während der Hochzeit mehrmals ihr Kleid.

«Endlich Mrs. Beast gefunden»

Der 28-jährige Content Creator, der mit bürgerlichem Namen Jimmy Donaldson heißt, veröffentlichte die Hochzeitsfotos gemeinsam mit Thea Booysen auf Instagram.

Zu den Fotos, auf denen sie in Weiß zu sehen sind, hinterließ er einen kurzen, aber aufregenden Kommentar für seine Fans:

«Ich habe Mrs. Beast gefunden».

Später bezeichnete MrBeast die Zeremonie als den schönsten Tag seines Lebens.

«Das war der beste Tag meines Lebens», schrieb er.

Auf den Fotos des Paares trägt Donaldson einen weißen Smoking, während Booysen in einem langen Spitzenkleid mit Blumenverzierungen zu sehen ist.

Die Braut zeigte sich bei der Hochzeit in drei verschiedenen Outfits

Fans waren fasziniert davon, dass Thea Booysen während der Zeremonie mehrere Brautkleider wechselte.

Für die eigentliche Trauung wählte sie ein klassisches langes Kleid mit Spitze und floralen Details. Beim Anschneiden der Torte trug sie ein weißes Minikleid mit glitzerndem Oberteil und einem Rock aus Federn.

Für die Abendfeier wählte Booysen ein schulterfreies Satinkleid.

Die wichtigsten Hochzeits-Looks:

ein langes Spitzenkleid für die Trauung;

ein weißes Minikleid mit Federn zum Anschneiden der Torte;

ein schulterfreies Satinkleid für das Abendprogramm.

MrBeast trug während der gesamten Zeremonie einen weißen Smoking und wählte einen minimalistischen Stil, der zu den verschiedenen Looks der Braut passte.

Auch der Heiratsantrag war einzigartig

Jimmy Donaldson machte Thea Booysen am Weihnachtstag 2024 einen Heiratsantrag.

Zu diesem Zeitpunkt trug das Paar Weihnachtspullover mit dem MrBeast-Logo. Der für seine groß angelegten Online-Projekte bekannte Blogger wollte den Antrag so privat wie möglich halten.

In einem Interview mit dem People-Magazin sagte er, er wolle einen aufrichtigen Antrag und eine kleine Hochzeit statt einer riesigen Show oder eines viralen Stunts.

Die Zeremonie auf Necker Island war die Fortsetzung dieses Plans: ein luxuriöser Ort, aber eine private Hochzeit, die nicht in eine öffentliche Show verwandelt wurde.

Wer ist Thea Booysen?

Thea Booysen wurde in Südafrika geboren. Sie ist ebenfalls eine Content Creatorin mit einer eigenen Online-Community.

Ihr YouTube-Kanal TheaBeasty hat fast 140.000 Abonnenten. Booysen streamt Videospiele auf Twitch und ist auch als veröffentlichte Autorin bekannt.

Obwohl sich das Paar durch das Internet und kreative Arbeit näherkam, haben sie ihre persönliche Beziehung nicht immer zu öffentlichem Content gemacht.

Wie wurde MrBeast zum Weltstar?

MrBeast wurde durch seine groß angelegten YouTube-Videos, Wettbewerbe mit hohen Preisgeldern und das Verschenken großer Summen an Fremde berühmt.

Die Zahl der Abonnenten auf seinem Kanal soll 500 Millionen überschritten haben. Damit gehört er zu den Content Creatorn mit der größten Reichweite weltweit.

Donaldson war auch an der Entwicklung der Reality-Show «Beast Games» auf Prime Video beteiligt, bei der Teilnehmer in verschiedenen Herausforderungen um einen Hauptpreis von 5 Millionen Dollar kämpfen.

Hinter dem Erfolg stecken auch Kontroversen

Die enorme Popularität von MrBeast war auch von verschiedenen Diskussionen und Vorwürfen begleitet.

Im April wurde berichtet, dass sein Medienunternehmen Beast Industries von einem ehemaligen Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz und geschlechtsspezifischer Diskriminierung verklagt wurde.

Einige Teilnehmer der Reality-Show äußerten sich ebenfalls unzufrieden über ihre Behandlung. Es gibt auch Behauptungen, dass einige der viralen Wettbewerbe und Stunts von MrBeast im Voraus geplant waren.

Solche Anschuldigungen sind jedoch nicht mit endgültig bewiesenen Fakten vor Gericht gleichzusetzen. Die endgültige rechtliche Bewertung dieser Klagen erfolgt im Rahmen der entsprechenden Verfahren.

Ein neues Kapitel im Leben des Internetstars

MrBeast, der für Millionen von Menschen riesige Wettbewerbe und außergewöhnliche Videos produziert, wählte für sein Privatleben eine vergleichsweise kleine und intime Zeremonie.

Ein weißer Smoking, drei Braut-Looks und ein privater Ort auf den Britischen Jungferninseln — die Hochzeit des Paares wurde schnell zu einem der meistdiskutierten Ereignisse in den sozialen Medien.

Findest du, dass MrBeast die richtige Entscheidung getroffen hat, seine Hochzeit ohne öffentliche Show zu feiern? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und sende diese Nachricht an einen Freund, der seine Videos verfolgt.