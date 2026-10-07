Alte und neue Fotos von Vinícius Júnior sorgen für Diskussionen (Foto)

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Alte und neue Fotos von Vinícius Júnior sorgen für Diskussionen (Foto)

Fotos des brasilianischen Fußballers Vinícius Júnior aus verschiedenen Jahren sorgen in den sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen. Nutzer haben auf einige Unterschiede in seinem äußeren Erscheinungsbild aufmerksam gemacht.

Insbesondere wird behauptet, dass es Veränderungen an der Gesichtsform, den Ohren, dem Kiefer, dem Haaransatz und den Körperproportionen des Fußballers gibt. Auch die Tätowierungen auf einigen Bildern sind den Internetnutzern nicht entgangen.

Eine Sammlung von Bildern, die Vinícius Júnior in verschiedenen Situationen und mit unterschiedlichen Frisuren zeigt.

Vor allem um die Ohrform und die Tätowierungen ranken sich verschiedene Spekulationen. Solche Unterschiede auf Fotos sind jedoch nicht immer ein Grund für schwerwiegende Schlussfolgerungen.

Eine Collage der Gesichtsstruktur, des Körperbaus und der Beinmuskulatur von Vinícius Júnior.

Aus fachlicher Sicht können Aufnahmewinkel, Kameralinsen, Lichtverhältnisse sowie Veränderungen des Gewichts und der Muskelmasse das Aussehen einer Person erheblich verändern.

Daher bestätigen die kursierenden Bilder nicht, dass Vinícius Júnior durch eine andere Person ersetzt wurde. Um eine solche Behauptung zu beweisen, wären Originalfotos mit klarem Datum sowie unabhängige und zuverlässige Beweise erforderlich.

Vinícius JúniorBrasilianischer FußballerTätowierungFotoanalyseReal Madrid
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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