UEFA Nations League: Kasachstan gibt Sieg in letzter Minute aus der Hand

In der UEFA Nations League geht die Gruppenphase in die entscheidende Phase. Die kasachische Nationalmannschaft, die in Gruppe 3 der Liga C spielt, empfing die Slowakei zu Hause und verpasste den Sieg in letzter Sekunde. Die Begegnung endete mit unerwarteter Dramatik und einem späten Treffer.

Dramatisches Unentschieden zwischen Kasachstan und der Slowakei

In der ersten Halbzeit agierten die Kasachen aktiv und gingen in der 29. Minute durch ein Tor von Islam Chesnokov in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit glich der slowakische Stürmer Robert Bozenik aus, doch in der 65. Minute brachte Yan Vorogovskiy Kasachstan erneut in Führung.

Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit — in der 90.+5 Minute erzielte Adrian Kapralik den Ausgleichstreffer und bewahrte die Slowakei vor der Niederlage. Somit endete die Partie mit einem 2:2-Unentschieden Das Ergebnis bedeutet, dass die Slowakei die Gruppe mit 12 Punkten auf dem ersten Platz beendet und direkt in die Liga B aufsteigt. Kasachstan belegt mit 3 Punkten den letzten Tabellenplatz.

Gruppenspiele und Ergebnisse Statistiken und Details Kasachstan — Slowakei 2:2 (Tore: Chesnokov, 29., Vorogovskiy, 65. — Bozenik, 56., Kapralik, 90.+5) Färöer — Moldau 1:0 (Tor: Samuelsen, 24.) Ergebnis der Slowakei 1. Platz mit 12 Punkten und Aufstieg in die Liga B Ergebnis von Kasachstan Letzter Platz mit 3 Punkten

Färöer in den Play-offs

Im zweiten Gruppenspiel empfingen die Färöer zu Hause Moldau. Das Schicksal der Partie entschied ein einziges Tor von Edvin Samuelsen in der 24. Minute. Nach diesem Sieg erhöhten die Färöer ihr Punktekonto auf 8 und sicherten sich den 2. Platz und nehmen nun an den Play-offs für den Aufstieg in die Liga B teil. Moldau blieb mit 7 Punkten auf dem 3. Platz.

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