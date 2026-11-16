Usbekistan U-20 gewinnt deutlich gegen Venezuela
Unter der Leitung von Jamoliddin Rahmatullayev die U-20-Nationalmannschaft von Usbekistan bestritt ihr zweites Testspiel gegen ihre Altersgenossen aus Venezuela. Die Begegnung im Nationalen Fußballzentrum in Taschkent endete mit einer vollständigen Dominanz unserer Vertreter und zahlreichen Toren. Unsere Leistungsträger ließen dem Gegner diesmal keine Chance.
Überzeugende Revanche und Hattrick im zweiten Spiel
Zur Erinnerung: Das erste Aufeinandertreffen der Teams in Taschkent endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden. In diesem Spiel zogen die Schützlinge von Jamoliddin Rahmatullayev die richtigen Schlüsse aus ihren Fehlern und zeigten ein offensives Spiel.
Der Held des Spiels Kamron Yusupov traf dreimal ins gegnerische Tor und sicherte sich einen Hattrick (15., 45. und 53. Minute). Zudem verwandelte Quvonch Abrayev in der 28. Minute einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Spielstand, während der eingewechselte Behruz Ko‘paysinov in der 70. Minute das fünfte Tor für unser Team erzielte. Die Jugendauswahl Venezuelas konnte lediglich durch Tore von Cuellar (7.) und Vilches (67.) antworten. Am Ende des Spiels sah Ulug‘bek Maratov die Rote Karte und musste den Platz verlassen.
Spieldetails
Statistiken und Torschützen
Begegnung
Freundschaftsspiel (Zweites Spiel)
Ergebnis
Usbekistan U-20 — Venezuela U-20 — 5:2
Ort
Nationales Fußballzentrum, Taschkent
Torschützen
Kamron Yusupov (15., 45., 53.), Quvonch Abrayev (28., Elfmeter), Behruz Ko‘paysinov (70.)
Platzverweis
Ulug‘bek Maratov (78., Usbekistan U-20)
Startaufstellung und Einwechselspieler
Das Trainerteam nutzte dieses Spiel, um die Fähigkeiten der jungen Spieler umfassend zu testen. Die Startelf von Usbekistan U-20 sah wie folgt aus: Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonch Abrayev, Tohir Ashurboyev, Abubakir Shukurullayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Behruz Abdusattorov, Abdulvosit Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Abdurasulov und Kamron Yusupov.
Zudem wurden Yusufxonov, Musohonov, Ermanov, Mahmudjonov, Ko‘paysinov, Najmiddinov, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bahodirhonov, Saydaliyev, Yusupov, Maratov, Kuvanishbayev sowie To‘laganov eingewechselt, wodurch das Trainerteam die Tiefe des Kaders genau analysieren konnte.
Glauben Sie, dass die U-20-Mannschaft von Usbekistan unter der Leitung von Jamoliddin Rahmatullayev bei zukünftigen offiziellen internationalen Turnieren ähnlich hohe Ergebnisse erzielen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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