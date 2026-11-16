Usbekistan U-20 gewinnt deutlich gegen Venezuela

Unter der Leitung von Jamoliddin Rahmatullayev die U-20-Nationalmannschaft von Usbekistan bestritt ihr zweites Testspiel gegen ihre Altersgenossen aus Venezuela. Die Begegnung im Nationalen Fußballzentrum in Taschkent endete mit einer vollständigen Dominanz unserer Vertreter und zahlreichen Toren. Unsere Leistungsträger ließen dem Gegner diesmal keine Chance.

Überzeugende Revanche und Hattrick im zweiten Spiel

Zur Erinnerung: Das erste Aufeinandertreffen der Teams in Taschkent endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden. In diesem Spiel zogen die Schützlinge von Jamoliddin Rahmatullayev die richtigen Schlüsse aus ihren Fehlern und zeigten ein offensives Spiel.

Der Held des Spiels Kamron Yusupov traf dreimal ins gegnerische Tor und sicherte sich einen Hattrick (15., 45. und 53. Minute). Zudem verwandelte Quvonch Abrayev in der 28. Minute einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen Spielstand, während der eingewechselte Behruz Ko‘paysinov in der 70. Minute das fünfte Tor für unser Team erzielte. Die Jugendauswahl Venezuelas konnte lediglich durch Tore von Cuellar (7.) und Vilches (67.) antworten. Am Ende des Spiels sah Ulug‘bek Maratov die Rote Karte und musste den Platz verlassen.