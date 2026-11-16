Cristiano Ronaldos Mutter über Portugals Niederlage: „Mein Sohn wurde nicht respektiert!“

Cristiano Ronaldos Mutter Dolores Aveiro hat ihr Schweigen über den Konflikt in der portugiesischen Nationalmannschaft gebrochen. Sie drückte nicht nur ihre Enttäuschung über den Rücktritt ihres Sohnes aus dem Nationalteam aus, sondern verhehlte auch nicht ihre Freude über die 1:4-Niederlage der Portugiesen gegen Dänemark. Aveiro ist der Meinung, dass Ronaldo nicht den gebührenden Respekt entgegengebracht wurde und die Zeremonie zu seinen Ehren nicht ohne die Anwesenheit des Spielers hätte stattfinden dürfen. Diese Aussage goss weiteres Öl ins Feuer der turbulenten Ereignisse im portugiesischen Fußball. Besonders Dolores' Kritik an den Nationalspielern und ihre scharfe Antwort bezüglich ihrer Beziehung zu Cheftrainer Jorge Jesus erregten die Aufmerksamkeit der Fans. „Sie haben ihn betrogen“: Was sagte Dolores Aveiro? Dolores Aveiro sprach am 16. November bei einer Veranstaltung zu Ehren ihres Sohnes im Verein Sporting mit Journalisten. Sie wurde nach Cristiano Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft und der Niederlage gegen Dänemark gefragt. „Natürlich war er traurig. Sie haben ihn betrogen. Ich bin auch traurig. Die Niederlage gegen Dänemark war verdient. Um ehrlich zu sein, habe ich mich darüber gefreut“, sagte die Mutter des Fußballers. Diese Worte von Dolores klangen besonders scharf. Denn es geht nicht nur um die Niederlage der Nationalmannschaft, sondern um die Art und Weise des Abschieds von einem der größten Stars des portugiesischen Fußballs. Ihrer Meinung nach hätte die Zeremonie zur Anerkennung von Ronaldos Verdiensten unter Anwesenheit des Spielers selbst stattfinden müssen. „Die Ehrungszeremonie hätte nicht in seiner Abwesenheit, sondern in seinem Beisein stattfinden sollen. Wir werden ihn hier bei Sporting gebührend empfangen. In diesem Verein schätzt man ihn. In der Nationalmannschaft hingegen hat man ihm keinen Respekt entgegengebracht, nicht einmal seine Teamkollegen“, sagte Dolores.

Welcher Respekt wurde Ronaldo im Spiel gegen Dänemark entgegengebracht? Die portugiesische Nationalmannschaft empfing Dänemark am 14. November im Rahmen der Nations League in Braga. Dies war das erste Spiel, nachdem Cristiano Ronaldo seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt gegeben hatte. Die Fans zeigten, dass sie den legendären Fußballer nicht vergessen haben. Im Stadion wurde ein Banner mit der Aufschrift „Danke, Kapitän!“ enthoben. In der siebten Minute des Spiels hallte Ronaldos Name durch die Ränge. Auch die portugiesischen Spieler beteiligten sich an einer symbolischen Geste der Anerkennung mit der Rückennummer sieben ihres ehemaligen Kapitäns. Doch das Ergebnis auf dem Platz entsprach nicht den Erwartungen der Fans. Dänemark besiegte die Gäste mit 4:1. Dies war für Portugal nicht nur das erste Spiel ohne Ronaldo, sondern auch eine der schwersten Heimniederlagen. So endete die Ehrung für die Fußballlegende mit einem schmerzhaften Ergebnis für die Fans. Warum ist Ronaldo aus der Nationalmannschaft zurückgetreten? Der 41-jährige Cristiano Ronaldo gab am 5. November 2026 das Ende seiner Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft bekannt. Sein Weg im Nationalteam dauerte 23 Jahre. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund von Differenzen mit Jorge Jesus getroffen. Zuvor war der Spieler unzufrieden damit gewesen, im Spiel gegen Norwegen auf der Bank gelassen worden zu sein, woraufhin er das Trainingslager der Nationalmannschaft verließ. Nach den darauffolgenden Ereignissen gab er seinen Abschied aus dem Nationalteam bekannt. Ronaldo hat für die portugiesische Nationalmannschaft 234 Spiele bestritten und 146 Tore erzielt. Er gilt als der erfolgreichste Fußballer in der Geschichte des Landes. Zudem spielte er eine wichtige Rolle beim Gewinn der Europameisterschaft 2016 sowie der Nations League in den Jahren 2019 und 2025. Aus diesem Grund wurde sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft nicht als das Ende der Karriere eines gewöhnlichen Spielers, sondern als das Ende einer ganzen Ära wahrgenommen. Wie reagierte Jorge Jesus auf Dolores' Worte? Die scharfen Aussagen von Dolores Aveiro erreichten auch den Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus.