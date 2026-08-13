Ex-Freund ließ seinen Namen 250-mal auf den Körper einer Frau tätowieren

Die Erfahrungen einer in den Niederlanden lebenden Frau namens Yoke sorgen in den sozialen Medien für große Aufmerksamkeit. Ihren Angaben zufolge ließ ihr Ex-Freund während der Beziehung aufgrund von Kontrolle und Eifersucht mehr als 250-mal seinen Namen, seine Initialen sowie Schriftzüge mit „Besitzanspruch“ auf ihren Körper tätowieren. Darüber berichtete Men Today. Yoke zufolge ließ ihr Ex-Freund seinen Namen auch an den Stellen tätowieren, an denen er vermutete, dass ein anderer Mann sie berührt hatte. Infolgedessen war fast 90 Prozent des Körpers der Frau mit Tätowierungen bedeckt. Ein Teil der Tattoos wurde auch in ihrem Gesicht angebracht.

Berichten zufolge kaufte der Mann online ein günstiges Tätowiergerät und stach die meisten Tattoos selbst. Nachdem Yoke die Beziehung beendet hatte, wandte sie sich wegen der erlittenen Gewalt an die Behörden. Eine Anklage war jedoch schwierig, da ihr Ex-Freund behauptete, die Tätowierungen seien mit ihrem Einverständnis angefertigt worden.

Heute lässt Yoke die Tätowierungen auf ihrem Körper schrittweise entfernen. Dabei wird sie von der niederländischen Stiftung Spijt van Tattoo unterstützt. Die Organisation betont, dass die Entfernung solcher Tattoos keine einfache kosmetische Behandlung, sondern Teil des Genesungsprozesses nach einer gewalttätigen Beziehung ist.

Nach Angaben von Andy Khan, einem Vertreter der Organisation, wurden im vergangenen Jahr die meisten Tätowierungen vom Körper der Frau entfernt. Die Kosten beliefen sich auf etwa 30.000 Euro (mehr als 2,7 Millionen Rubel). Dennoch steht noch viel Arbeit bevor, und es sind ähnlich hohe Ausgaben zu erwarten.

Indem Yoke offen über ihr Erlebnis spricht, möchte sie auch anderen Frauen, die unter gewalttätigen Beziehungen gelitten haben, Hoffnung geben. Die Entfernung ihrer Tätowierungen dauert weiterhin an.

Zwei Ansichten einer Frau mit zahlreichen Tätowierungen im Gesicht und am Hals.