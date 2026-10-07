Fast blinder Mann fuhr betrunken 241 km mit dem Auto

Ein 50-jähriger, fast blinder Mann aus Huddersfield, England, fuhr betrunken 150 Meilen, also fast 241 Kilometer, über die Autobahn. Das Erstaunlichste daran ist, dass er nicht nur betrunken war, sondern auch keinen Führerschein besaß.

Es wird gesagt, dass es ein großes Glück war, dass der Mann diesen Vorfall überlebt hat. Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 29. Juni.

An diesem Tag bemerkten britische Polizeibeamte auf der Autobahn M6 bei Carlisle, dass ein Opel Meriva instabil zwischen den Fahrspuren hin- und herfuhr und sich seltsam auf der Straße bewegte.

Die Polizei dachte zunächst, sie hätte einen gefährlichen und rücksichtslosen Fahrer erwischt. Doch nachdem das Auto angehalten wurde, stellte sich die Situation als weitaus ernster heraus. Der Fahrer war offensichtlich betrunken. Zudem hatte er weder einen Führerschein noch eine Versicherung und stellte sich als fast vollständig blind heraus.

Nach vier Flaschen Wein auf dem Weg nach Schottland

In einer kürzlich abgehaltenen Gerichtsverhandlung gab Anthony Hall zu, betrunken gefahren zu sein, ohne Führerschein und Versicherung unterwegs gewesen zu sein und das Auto seiner Partnerin ohne deren Zustimmung genommen zu haben.

Sein Anwalt erklärte vor Gericht, dass Hall diese Entscheidung getroffen habe, um einer schwierigen persönlichen Situation zu entkommen. Die Verteidigung betonte, dass Beziehungsprobleme und finanzielle Schwierigkeiten den Mann unter psychischen Druck gesetzt hätten.

Dies reichte jedoch nicht aus, um zu erklären, warum ein fast blinder Mensch betrunken auf die Autobahn fuhr und sich hinter das Steuer setzte.

Hall selbst sagte, er habe sich entschieden, nach Schottland zu fahren, um seinen Problemen zu entfliehen, nachdem er mit seiner Partnerin vier Flaschen Wein getrunken hatte.

Er hatte noch nie einen Führerschein. Dennoch glaubte Hall, fahren zu können, da er einen Großteil seines Lebens mit autonahen Tätigkeiten verbracht hatte.

Das Erstaunlichste ist, dass er, obwohl er vor zwei Jahren fast sein gesamtes Sehvermögen verloren hatte, sich dennoch entschied, sich ans Steuer eines Autos zu setzen.

Sogar zum Tanken angehalten

Im Polizeibericht wurde vermerkt, dass Hall während seiner Fahrt auf der M6 sogar an einer Tankstelle anhielt, um zu tanken.

Dort halfen ihm die Mitarbeiter der Tankstelle. Die Mitarbeiter meldeten der Polizei jedoch nicht, dass er betrunken war oder kaum sehen konnte.

Dem LKW hinterhergefahren

Es stellt sich natürlich die Frage, wie ein fast blinder, betrunkener Mensch nachts 150 Meilen, also 241 Kilometer, über die Autobahn fahren konnte.

Hall erklärte dies auf seine eigene Weise. Er sagte, er könne die Lichter noch verschwommen wahrnehmen. Deshalb sei er einem großen LKW gefolgt und habe sich an dessen Rücklichtern orientiert.

Doch diese Methode reichte nicht für eine sichere Fahrt aus. Polizeibeamte beobachteten, wie sein Auto mehrmals die Fahrspur wechselte und sogar auf den Standstreifen geriet.

Es war pures Glück, dass es in dieser Situation zu keinem schweren Verkehrsunfall kam. Halls Taten blieben jedoch nicht ungestraft.

Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 36 Wochen. Die Strafe wurde jedoch für 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt.

Darüber hinaus wurde Hall verpflichtet, 90 Tage lang keinen Alkohol zu konsumieren und an einem Rehabilitationsprogramm teilzunehmen.