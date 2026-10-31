Bugatti-Chef: Auto im Wert von 3 Millionen Euro gestohlen (Video)

Der persönliche Bugatti Chiron von Bugatti-Chef Mate Rimac wurde auf dem Firmencampus in Kroatien gestohlen. Interessanterweise konnte der Dieb das Fahrzeug problemlos entwenden, da der Schlüssel im Innenraum gelassen wurde. Das wertvolle Auto wurde jedoch innerhalb von weniger als 24 Stunden von der Polizei in Österreich gefunden. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Mate Rimac erklärte, dass er die Schlüssel seiner Autos seit Jahren im Innenraum liegen ließ. Der Grund dafür war, dass Kollegen und Freunde die Fahrzeuge häufig für Testfahrten oder andere Zwecke nutzten. Er handhabte dies so, damit sie nicht nach dem Schlüssel suchen mussten.

Am 28. Oktober betrat ein unbekannter Mann den Campus des Unternehmens in der Nähe von Zagreb und stahl den Bugatti Chiron, in dem der Schlüssel steckte. Zunächst blieb der Vorfall unbemerkt, da auch Bekannte und Kollegen von Mate Rimac das Fahrzeug regelmäßig nutzten.

Als das Verschwinden des Autos bemerkt wurde, konnte sein Standort über das interne Telemetriesystem verfolgt werden. Es stellte sich heraus, dass sich das Fahrzeug in Richtung Slowenien bewegte. Daraufhin nahm Mate Rimac in seinem Porsche 911 die Verfolgung auf und blieb in Kontakt mit der Polizei.

Der Dieb schaffte es, über Slowenien nach Österreich zu gelangen. Die österreichische Polizei nahm ihn jedoch an einer Tankstelle an der Autobahn A9 in der Nähe von Graz fest.

Laut Mate Rimac handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen etwa 30-jährigen Kroaten. Er gab an, er sei gekommen, um sich um eine Stelle im Unternehmen zu bewerben, habe den Schlüssel im Auto gesehen und sich spontan dazu entschlossen, den Wagen mitzunehmen.

Der Unternehmenschef erklärte, dass er persönlich keine Anzeige gegen den Mann erstatten werde. Aufgrund des hohen Wertes des Fahrzeugs werde das rechtliche Verfahren jedoch von der Polizei und der Staatsanwaltschaft fortgesetzt. Der gestohlene Bugatti Chiron wurde leicht beschädigt und muss repariert werden.

Nach dem Vorfall kündigte Mate Rimac an, dass er die Schlüssel seiner Autos künftig nicht mehr im Innenraum liegen lassen werde.