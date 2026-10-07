Komplexe Operation an einem ungeborenen Baby durchgeführt

In China haben Ärzte erfolgreich einen 5 Zentimeter großen Tumor in der Lunge eines ungeborenen Babys mithilfe einer speziellen Nadel entfernt. Dieser Eingriff trug dazu bei, das Leben des Fötus zu retten. Dies berichtete die „South China Morning Post“.

Es wird berichtet, dass ein medizinisches Team aus Shenzhen und Hongkong beschloss, die Operation durchzuführen, nachdem bei einem 22 Wochen alten Fötus einer 40-jährigen Frau eine CPAM, eine anormale Entwicklung des Lungengewebes, diagnostiziert worden war.

Während der Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Tumor fast den gesamten rechten Brustkorb des Fötus einnahm. Er übte starken Druck auf Herz und Lunge aus. Zudem hatte sich Flüssigkeit im Bauchraum des Fötus angesammelt.

Normalerweise nutzen Ärzte in solchen Fällen Methoden, um die Flüssigkeit aus dem Bauchraum abzuleiten oder das Hauptblutgefäß, das den Tumor versorgt, zu verschließen. In diesem Fall bestand der Tumor jedoch aus vielen kleinen Zysten und hatte kein zentrales Blutgefäß. Daher brachten herkömmliche Behandlungsmethoden nicht das gewünschte Ergebnis.

Daraufhin entschied sich das medizinische Team für eine andere, komplexere Methode. Unter hochauflösender Echtzeit-Ultraschallkontrolle wurde eine spezielle Ablationsnadel durch den Bauch der Mutter, die Gebärmutterwand und den Brustkorb des Fötus bis in das Zentrum des Tumors geführt.

Anschließend wurde durch die spezielle Nadel eine Mikrowellentechnologie aktiviert, wodurch das Tumorgewebe durch starke Hitzeeinwirkung von innen heraus zerstört wurde. Der aktive Erhitzungsprozess dauerte nur zwei Minuten. Während dieser Zeit überwachten die Ärzte sorgfältig, dass die gesunden Organe des Fötus nicht geschädigt wurden.

Nur drei Tage nach der Operation zeigten Untersuchungen, dass die Größe des Tumors deutlich geschrumpft war. Gleichzeitig war auch die im Bauchraum des Fötus angesammelte Flüssigkeit verschwunden.

Die Schwangerschaft verlief in der Folge erfolgreich. In der 37. Schwangerschaftswoche kam das Baby per Kaiserschnitt zur Welt. Sein Geburtsgewicht betrug 2,9 Kilogramm. Das Baby wurde auf der Apgar-Skala mit dem Höchstwert von 10 Punkten bewertet.

Es ist bekannt, dass sich das Baby auch im Alter von vier Monaten wohlfühlte und keine Anzeichen einer Krankheit aufwies. Zudem bestand keine Notwendigkeit für weitere chirurgische Eingriffe.

Die Ärzte betonen, dass dieser erfolgreiche Eingriff eine bedeutende Neuerung auf dem Gebiet der Fetalmedizin darstellt und eine neue Ära in diesem Bereich einläuten könnte.