Extrem seltener Fall in Kalifornien: Frau trägt Fötus in der Bauchhöhle aus und bringt gesundes Kind zur Welt

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Extrem seltener Fall in Kalifornien: Frau trägt Fötus in der Bauchhöhle aus und bringt gesundes Kind zur Welt

Im Dezember 2025 wurde im US-Bundesstaat Kalifornien einer der medizinisch seltensten Fälle registriert. Eine 41-jährige Frau trug einen Fötus nicht in der Gebärmutter, sondern in der Bauchhöhle aus und brachte ein gesundes Baby zur Welt.

Die Frau lebte mehrere Jahre mit einer großen Ovarialzyste. Die Zunahme des Bauchumfangs wurde fälschlicherweise der Zyste und nicht einer Schwangerschaft zugeschrieben. Ein unregelmäßiger Menstruationszyklus war einer der Gründe, warum sie die Schwangerschaft nicht bemerkte.

Die Situation wurde im Dezember 2025 entdeckt, als die Frau das Krankenhaus aufsuchte, um sich die Zyste am Eierstock entfernen zu lassen. Nachdem bei ersten Untersuchungen Anzeichen einer Schwangerschaft festgestellt wurden, führten die Ärzte weitere Tests durch.

Die Ergebnisse der Untersuchung versetzten die Spezialisten in Erstaunen: Die Gebärmutter war leer, während sich der Fötus außerhalb – in der Bauchhöhle – entwickelt hatte. Dieser Zustand wird als Bauchhöhlenschwangerschaft bezeichnet und ist eine der seltensten Formen der Extrauteringravidität.

Normalerweise stellen solche Schwangerschaften ein ernstes Risiko dar, da das Gewebe außerhalb der Gebärmutter keine ausreichenden Bedingungen und keine ausreichende Blutversorgung für die normale Entwicklung des Fötus bieten kann. Zudem können lebensgefährliche Komplikationen wie starke innere Blutungen bei der Mutter auftreten.

In diesem Fall entwickelte sich der Fötus jedoch fast bis zum vollen Termin und überlebte. Die Ärzte führten einen komplexen chirurgischen Eingriff durch, um Mutter und Kind zu retten. Während der Operation wurde nicht nur die Zyste entfernt, sondern auch das Baby entbunden. Ein interdisziplinäres Team von Spezialisten war an dem Eingriff beteiligt. Laut Krankenhausangaben sind der Zustand von Mutter und Kind nach der Operation stabil.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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