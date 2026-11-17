Der Verteidiger von Al-Hilal, Ali Lajami, der nach der Pause für Abdulelah al-Amri eingewechselt wurde, beging ein grobes Foul gegen einen usbekischen Spieler. Der Hauptschiedsrichter bewertete dies als schweres Vergehen und zeigte dem Spieler direkt die Rote Karte.

Das Spiel zwischen Usbekistan und Saudi-Arabien am 17. November in Doha endete mit einem 2:1-Sieg unserer Landsleute. Eine der kritischen Situationen ereignete sich in der 50. Minute.

Eines der umstrittensten Ereignisse im Freundschaftsspiel zwischen Usbekistan und Saudi-Arabien war der Platzverweis von Ali Lajami. Der saudi-arabische Verteidiger wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt, musste jedoch kurz darauf nach einem groben Foul an einem usbekischen Spieler das Feld verlassen und ließ sein Team in Unterzahl zurück. Trotz der Proteste der saudi-arabischen Spieler blieb die Rote Karte auch nach der VAR-Überprüfung bestehen.

Die saudi-arabischen Spieler protestierten heftig gegen diese Entscheidung. Doch nachdem die Situation per VAR erneut überprüft wurde, blieb der Schiedsrichter bei seiner Meinung. Infolgedessen musste Lajami das Spielfeld verlassen, und Saudi-Arabien bestritt den Rest der Partie in Unterzahl.

Jordanischer Experte unterstützt die Entscheidung des Schiedsrichters

Der jordanische Schiedsrichterexperte Ahmad Abu Khadija äußerte sich ebenfalls zu den Diskussionen um diese Episode. In einem Interview mit der Zeitung „Al-Maidan“ betonte er, dass der Platzverweis gegen Ali Lajami eine korrekte Entscheidung war.

„Der Platzverweis von Ali Lajami im Spiel gegen Usbekistan ist eine korrekte Entscheidung, da er übermäßige Härte gegen seinen Gegner anwandte“, sagte der Experte.

Demnach gab es laut dem Fachmann ausreichende Gründe für den Schiedsrichter, die Rote Karte zu zeigen. Dass die Entscheidung auch nach der VAR-Überprüfung nicht geändert wurde, bestätigte die Bewertung dieser Szene erneut.

Lajami erhielt seine erste Rote Karte in der Nationalmannschaft

Laut Informationen der Zeitung Kooora erhielt Ali Lajami in seinem 27. Länderspiel für die saudi-arabische Nationalmannschaft den ersten Platzverweis seiner Karriere.

Auf Vereinsebene hat er jedoch bereits Erfahrung mit solchen Situationen. Der Verteidiger wurde zuvor dreimal vom Platz gestellt: zweimal im Trikot von Al-Nassr und einmal für das Team von Al-Khaleej.

Ein Spiel, das mit einem Sieg für Usbekistan endete

Zur Erinnerung: Im internationalen Freundschaftsspiel am 17. November in der katarischen Hauptstadt Doha besiegte die usbekische Nationalmannschaft Saudi-Arabien mit 2:1.

Sherzod Esanov erzielte in der ersten Halbzeit zwei Tore und sicherte unserem Team den Sieg. Die Saudis antworteten mit einem Treffer von Firas al-Buraikan.

Der Platzverweis von Lajami erhöhte die Spannung im Spiel zusätzlich. Doch für die usbekischen Fans bleibt das Wichtigste an diesem Spiel der Sieg unserer Nationalmannschaft gegen einen starken Gegner. Nun ist auch die erste Rote Karte des saudi-arabischen Verteidigers in der Nationalmannschaft zu einem unvergesslichen Detail dieser Partie geworden.