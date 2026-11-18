Die letzten Spiele der Gruppenphase in der UEFA Nations League boten den Fans echtes Fußballdrama. Norwegen gewann das skandinavische Derby gegen Dänemark mit 3:2, obwohl sie zweimal in Rückstand geraten waren. Erling Haaland verwandelte in der 90.+5 Minute einen Elfmeter und sicherte seinem Team damit das Ticket für die Play-offs. Auch Portugal gewann ein schwieriges Auswärtsspiel in Wales.

Haalands Treffer in letzter Minute bringt Norwegen das Play-off-Ticket

Das spannendste Spiel des Tages war das Duell zwischen Dänemark und Norwegen. Das skandinavische Derby war nicht nur ein prestigeträchtiges Duell, sondern auch entscheidend für das Erreichen der Play-offs.

Die Dänen starteten sehr souverän. Rasmus Højlund eröffnete in der 11. Minute den Torreigen, und nur drei Minuten später erhöhte Pierre-Emile Højbjerg auf 2:0. Die Situation für Norwegen wurde damit deutlich komplizierter.

Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. In der 37. Minute hielt Erling Haaland die Hoffnung seines Teams mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 am Leben.

In der zweiten Halbzeit setzte Norwegen alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Ihre Bemühungen wurden in der 83. Minute belohnt: Martin Ødegaard erzielte den wichtigen Treffer und stellte den Gleichstand wieder her.

Doch die dramatischsten Momente des Spiels standen noch bevor. In der 90.+5 Minute der Nachspielzeit erhielt Norwegen einen Elfmeter. Erling Haaland übernahm die Verantwortung und ließ sich die Chance nicht entgehen.