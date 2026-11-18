Haaland rettet Norwegen in der 90.+5 Minute: Portugal gewinnt Tor-Spektakel in Wales
Die letzten Spiele der Gruppenphase in der UEFA Nations League boten den Fans echtes Fußballdrama. Norwegen gewann das skandinavische Derby gegen Dänemark mit 3:2, obwohl sie zweimal in Rückstand geraten waren. Erling Haaland verwandelte in der 90.+5 Minute einen Elfmeter und sicherte seinem Team damit das Ticket für die Play-offs. Auch Portugal gewann ein schwieriges Auswärtsspiel in Wales.
Haalands Treffer in letzter Minute bringt Norwegen das Play-off-Ticket
Das spannendste Spiel des Tages war das Duell zwischen Dänemark und Norwegen. Das skandinavische Derby war nicht nur ein prestigeträchtiges Duell, sondern auch entscheidend für das Erreichen der Play-offs.
Die Dänen starteten sehr souverän. Rasmus Højlund eröffnete in der 11. Minute den Torreigen, und nur drei Minuten später erhöhte Pierre-Emile Højbjerg auf 2:0. Die Situation für Norwegen wurde damit deutlich komplizierter.
Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. In der 37. Minute hielt Erling Haaland die Hoffnung seines Teams mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 am Leben.
In der zweiten Halbzeit setzte Norwegen alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Ihre Bemühungen wurden in der 83. Minute belohnt: Martin Ødegaard erzielte den wichtigen Treffer und stellte den Gleichstand wieder her.
Doch die dramatischsten Momente des Spiels standen noch bevor. In der 90.+5 Minute der Nachspielzeit erhielt Norwegen einen Elfmeter. Erling Haaland übernahm die Verantwortung und ließ sich die Chance nicht entgehen.
Haalands präziser Schuss bescherte Norwegen den 3:2-Sieg. Was noch wichtiger ist: Dieses Tor sicherte dem Team den Einzug in die Play-offs. Die Dänen hingegen ließen nach dem Drama in den letzten Minuten wichtige Punkte liegen.
Dänemark — Norwegen — 2:3
Tore: Højlund (11.), Højbjerg (14.) — Haaland (37., 90.+5, Elfmeter), Ødegaard (83.).
Portugal gewinnt Fünf-Tore-Thriller in Wales
Auch die portugiesische Nationalmannschaft bot den Fans im letzten Gruppenspiel ein spannendes Duell. Die Schützlinge von Jorge Jesus waren zu Gast in Wales und besiegten den Gegner mit 3:2.
Das erste Tor des Spiels fiel in der 11. Minute durch Bruno Fernandes, der Portugal in Führung brachte. Doch die Gastgeber antworteten prompt: In der 13. Minute glich David Brooks aus.
In der 40. Minute brachte Thomas Wales in Führung. Damit lag die Kontrolle über weite Strecken der ersten Halbzeit bei den Gastgebern. Doch kurz vor der Pause schlug Portugal zurück: In der 43. Minute stellte Pedro Neto den 2:2-Ausgleich her.
In der zweiten Halbzeit fiel dann der Siegtreffer. In der 70. Minute erzielte Forbes das dritte Tor für Portugal und verschaffte seinem Team einen wichtigen Vorteil.
Vier Minuten später wurde Neto des Feldes verwiesen, sodass Portugal den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten musste. Die walisischen Spieler versuchten, ihre numerische Überlegenheit zu nutzen, um auszugleichen, doch die Portugiesen retteten den Sieg über die Zeit.
Wales — Portugal — 2:3
Tore: Brooks (13.), Thomas (40.) — Fernandes (11.), Neto (43.), Forbes (70.).
Ergebnisse der Nations League
Spiel
Ergebnis
Wales — Portugal
2:3
Dänemark — Norwegen
2:3
Wie endete die Gruppenphase?
Den vorliegenden Informationen zufolge belegte Portugal mit 15 Punkten den ersten Platz in der Gruppe. Dänemark wurde mit 10 Punkten Zweiter, Norwegen mit 7 Punkten Dritter. Wales belegte mit drei Punkten den vierten Platz.
Während Portugal die Gruppenphase mit einem Sieg abschloss, war für Norwegen der entscheidende Moment Haalands Elfmeter in der Nachspielzeit. Dänemark muss sich ärgern, die Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit gebracht zu haben.
Somit bleibt dieser Spieltag der Nations League durch zwei dramatische Siege in Erinnerung. Besonders Haalands Tor in der 90.+5 Minute bewies einmal mehr, dass im Fußball bis zum Schlusspfiff alles möglich ist.
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