Schlag mit Lichtgeschwindigkeit: USA bauen Laser- und Mikrowellenschild gegen Drohnenschwärme

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Schlag mit Lichtgeschwindigkeit: USA bauen Laser- und Mikrowellenschild gegen Drohnenschwärme

Die geometrisch wachsende Zahl von Drohnen in modernen Kriegen und Konflikten zwingt führende Militärzentren weltweit dazu, ihre Luftverteidigungskonzepte grundlegend zu überdenken. Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) hat im Rahmen eines speziellen Testprogramms zum Schutz des Landes vor kleinen und mittleren Drohnen offiziell die wichtigsten Hersteller von Hochenergie-Kampflasern und leistungsstarken Mikrowellensystemen ausgewählt.

Diese Initiative JIATF-401 (Interagency Task Force zur Drohnenabwehr) wurde ins Leben gerufen und markiert einen historischen Wendepunkt beim Übergang von gerichteten Energiewaffen (Directed Energy) aus Labortests hin zur praktischen Anwendung.

Die 4 ausgewählten Top-Technologien: Wer steht auf der Liste?

Nach Angaben des Pentagons wurden die Entwicklungen von vier renommierten Verteidigungsunternehmen für die ersten Tests zugelassen:

  • Boeing: Das kompakte und mobile Lasersystem des Luftfahrtgiganten (Compact Laser Weapon System);

  • AeroVironment: Ein Hochenergie-Lasersystem, das leicht auf mobilen Plattformen montiert werden kann und Drohnen in Sekunden verbrennt;

  • Kord Technologies: Das „Firefly“-Lasersystem, das auf präzise Zielerfassung und die Zerstörung von Zielen in geringer Höhe spezialisiert ist;

  • Epirus (Leonidas Mikrowellensystem): Während Laser nach dem Prinzip „ein Schuss – ein Ziel“ arbeiten, Leonidas kann mittels hochenergetischer Mikrowellenstrahlung (HPM) die elektronischen Schaltkreise eines ganzen, den Himmel verdunkelnden „Drohnenschwarms“ (Swarms) gleichzeitig in der Luft ausschalten.

Warum Laser statt traditioneller Flugabwehrraketen?

Militäranalysten nennen zwei Hauptfaktoren für den Wechsel zu gerichteten Energiesystemen:

  • Wirtschaftliche Effizienz: Eine Millionen-Dollar-Rakete zu verschwenden, um eine einfache Drohne im Wert von wenigen tausend Dollar abzuschießen, belastet das Militärbudget massiv. Die Kosten eines Laserschusses entsprechen lediglich den Kosten für ein paar Dollar Strom;

  • Unbegrenzte Munition: Laser- und Mikrowellengeräte können bei Anschluss an einen Generator oder eine Stromquelle kontinuierlich feuern, ohne dass ihnen die herkömmliche Munition ausgeht.

Entscheidende Tests auf dem Testgelände in Utah

Das Pentagon teilte mit, dass sich das Projekt nicht nur auf diese vier Komplexe beschränken werde. Im Dezember dieses Jahres finden auf dem berühmten Dugway Proving Ground in Utah groß angelegte Testschießen statt. Dort werden die Kampflaser der nächsten Generation von weiteren vielversprechenden Startups und Herstellern unter realen Bedingungen gegeneinander antreten.

Systeme, die bei den Tests die höchste Präzision und Effizienz zeigen, sollen direkt für den autonomen Schutz von US-Flughäfen, Militärbasen und strategischen Infrastrukturobjekten beschafft werden.

PentagonJIATF-401Dugway Proving GroundDrohnenabwehrMilitärtechnologie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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