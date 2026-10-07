Indien stellt eigenen Friedensplan für den Ukraine-Krieg vor – was wurde vorgeschlagen?

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Indien stellt eigenen Friedensplan für den Ukraine-Krieg vor – was wurde vorgeschlagen?

Indien, einer der führenden Staaten des Globalen Südens, hat einen wichtigen diplomatischen Schritt unternommen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden und den Frieden in der Region wiederherzustellen. Laut einem Bericht der einflussreichen indischen Publikation Hindustan Times hat das offizielle Delhi Kiew einen speziellen Friedensplan vorgelegt, der darauf abzielt, gegenseitige Angriffe einzustellen und wichtige Logistikrouten zu schützen.

Diese Initiative zielt darauf ab, die globale Ernährungs- und Energiesicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Schäden zu verringern, die militärische Operationen an den globalen Lieferketten verursachen.

Die wichtigsten Punkte des von Indien vorgeschlagenen Friedensplans

Das von der indischen Diplomatie vorgelegte Friedenspaket enthält mehrere lebenswichtige Bedingungen:

  • Stopp von Angriffen auf Energie und Infrastruktur: Die Parteien sollten vor Beginn der Wintersaison Raketen- und Drohnenangriffe auf die Energiesysteme, Kraftwerke und kritische Infrastrukturen der jeweils anderen Seite vollständig einstellen;

  • Sicherheit im Schwarzen Meer und Handelsschifffahrt: Ein Ende der Angriffe auf zivile und kommerzielle Schiffe, die im Becken des Schwarzen Meeres verkehren;

  • Unterbrechungsfreie Versorgungswege: Garantie für eine ungehinderte und stabile Lieferung von Getreide, landwirtschaftlichen Produkten und Energieressourcen über regionale Häfen an die Weltmärkte.

Verhandlungen während des Kiew-Besuchs und Delhis Interessen

Diese wichtigen Vorschläge wurden der ukrainischen Führung direkt auf hoher diplomatischer Ebene übermittelt:

  • Jaishankars Mission: Laut Informationen der Hindustan Times wurde die Friedensinitiative im vergangenen Monat während des offiziellen Besuchs des indischen Außenministers Subrahmanyam Jaishankarin Kiew an die ukrainische Seite übergeben;

  • Energetisches Gleichgewicht: Indiens Plan berücksichtigt auch offen die eigenen nationalen Interessen – insbesondere die Sicherstellung der kontinuierlichen russischen Energieversorgung, um die Preisstabilität auf dem Weltmarkt zu wahren.

Diese Friedensinitiative Indiens rückt als weiterer ernsthafter geopolitischer Schritt zur Kompromissfindung zwischen den Kriegsparteien und zur Vermeidung globaler Wirtschaftskrisen in den Fokus internationaler Experten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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