Die ukrainischen Streitkräfte haben einen verwundeten Soldaten, der an der Frontlinie festsaß, mithilfe einer Schwerlastdrohne evakuiert. Dies ist einer der ersten derartigen Einsätze in der Geschichte des Krieges, wie Reuters berichtete.

Der 49-jährige Konstantin Wlassenko wurde im Juni 2025 an eine Stellung in der Richtung Kupjansk in der Region Charkiw entsandt. Er saß fast 500 Tage lang in einem Gebiet nahe der Front fest. Aufgrund russischer Drohnen und verminter Wege war eine Evakuierung auf herkömmlichem Weg zu gefährlich.

Der Soldat erlitt bei einem Drohnenangriff schwere Verletzungen an beiden Beinen. Er gab an, dass er gezwungen war, Teile seiner Beine selbst zu amputieren, da sich sein Zustand verschlechterte.

Um ihn zu retten, wurde eine Schwerlastdrohne eingesetzt, die bis zu 90 Kilogramm tragen kann. Wlassenko wurde mit einer speziellen Vorrichtung an der Drohne befestigt und in ein etwa 15 Kilometer entferntes sicheres Gebiet geflogen. Der Flug dauerte etwa 15 Minuten.

Der Rettungsplan wurde vor dem Einsatz sorgfältig ausgearbeitet. Um den sicheren Flug der Drohne zu gewährleisten, wurden weitere unbemannte Fluggeräte eingesetzt. Nachdem Wlassenko in Sicherheit gebracht worden war, wurde er in ein Krankenhaus überführt. Derzeit befindet er sich in einer medizinischen Einrichtung in Charkiw in der Rehabilitation.

Dieser Vorfall hat gezeigt, dass Schwerlastdrohnen auch zur Rettung von Menschenleben eingesetzt werden können, wenn eine herkömmliche Evakuierung auf dem Schlachtfeld unmöglich ist.