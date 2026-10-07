Warum wurde die norwegische Königin Mette-Marit von offiziellen Veranstaltungen ausgeschlossen?

Im norwegischen Königshaus, einer der ältesten Dynastien Europas, endet die Trauerzeit und eine neue Ära der Herrschaft beginnt. Der Pressedienst des Königshauses gab bekannt, dass sich der Monarch und seine Familienmitglieder auf die Rückkehr zu offiziellen öffentlichen Veranstaltungen vorbereiten. Die neue Königin jedoch Mette-Marit wird aufgrund schwerwiegender medizinischer Gründe bis zum Sommer nächsten Jahres an keinen öffentlichen Zeremonien oder Veranstaltungen teilnehmen.

Berichten zufolge steht diese Einschränkung im Zusammenhang mit einem langwierigen Genesungsprozess nach einer komplexen Operation im Juni – einer Lungentransplantation.

Haakon VIII. beginnt seine Tätigkeit mit internen Problemen

Die offizielle Trauerzeit, die nach dem Tod des vorherigen Herrschers im Königreich ausgerufen wurde, endet am 9. Oktober:

Priorität für interne Treffen: Der neue Throninhaber, der 53-jährige König Haakon VIII. plant, in naher Zukunft eine Reihe von Treffen innerhalb des Landes abzuhalten, insbesondere den direkten Dialog mit verschiedenen Gesellschaftsschichten und einfachen Bürgern;

Auslandsreisen gestoppt: Laut einer Erklärung des Königspalastes sind für die Herbst- und Wintersaison keine offiziellen Auslandsbesuche oder zwischenstaatlichen Reisen geplant – der neue Monarch wird seine volle Aufmerksamkeit auf interne Staatsangelegenheiten richten;

Gesundheit der Königin: Mette-Marit wird ihren Rehabilitationskurs unter ärztlicher Aufsicht fortsetzen und ist ersten Einschätzungen zufolge bis zum nächsten Sommer von Protokollveranstaltungen befreit.

Die junge Thronfolgerin kehrt nach Australien zurück, die ehemalige Königin bleibt im Dienst

Die anderen Mitglieder der königlichen Familie werden ihre Aktivitäten wie folgt fortsetzen:

Ingrid Alexandras Studium: Die nächste Thronfolgerin, die 22-jährige Kronprinzessin Ingrid Alexandra, reist im Februar nach Australien. Sie wird ihr Studium der internationalen Beziehungen und der politischen Ökonomie an der Universität von Sydney fortsetzen;

Unterstützung durch die Königinwitwe: Sonja, die Ehefrau des verstorbenen Harald V., wird weiterhin an offiziellen Zeremonien und Protokollterminen des Palastes teilnehmen und ihrem Sohn zur Seite stehen.

Schwere Verluste in der Monarchie

Norwegen hat in den letzten Monaten gleichzeitig zwei große Trauerfälle erlebt:

Abschied vom ältesten Herrscher: Am 28. August verstarb König Harald V., der als der älteste regierende Monarch der Welt galt, im Alter von 89 Jahren;

Zweiter Schlag: Nur zwei Tage nach der Beerdigung des Königs verstarb auch seine 94-jährige Schwester, Prinzessin Astrid Maud Ingeborg.

Mit dem Ende der Trauerzeit tritt das norwegische Königshaus unter der Führung von Haakon VIII. in eine neue Phase der Regierung ein, wobei das Hauptaugenmerk der Öffentlichkeit auf der Genesung der neuen Königin nach ihrer komplexen Operation liegt.