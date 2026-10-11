Thailands Königin absolviert ihren ersten Soloflug in einem Gripen-Kampfjet (Video)

·6·Welt
Thailands Königin absolviert ihren ersten Soloflug in einem Gripen-Kampfjet (Video)

Die thailändische Königin Suthida am 8. Oktober JAS 39C Gripen absolvierte ihren ersten Soloflug in einem Kampfjet. Der Flug fand auf dem Militärflugplatz Wing 7 in der Provinz Surat Thani im Süden des Landes statt. König Maha Vajiralongkorn verfolgte das Ereignis persönlich.

Vor dem Start überprüfte die Königin den technischen Zustand des Flugzeugs, prüfte den Flugplan und absolvierte das festgelegte Trainingsprogramm. Sie war 41 Minuten in der Luft und landete das Flugzeug erfolgreich. Nach Abschluss des Fluges gratulierte ihr der König und überreichte ihr einen Blumenstrauß sowie das goldene Ehrenabzeichen, das an Piloten verliehen wird, die den Gripen geflogen sind.

Suthida hatte sich intensiv auf diesen Flug vorbereitet. Im Juni und Juli 2026 absolvierte sie theoretische Schulungen und Notfalltrainings sowie 20 Einheiten im Flugsimulator. Vor ihrem ersten Soloflug flog sie zudem über 10 Stunden in einer zweisitzigen JAS 39D Gripen.

Die gesamte Flugerfahrung der Königin auf verschiedenen Flugzeugtypen beläuft sich auf über 1.188 Stunden. Sie ist auch Boeing 737-Passagierflugzeuge geflogen und hat den König bei einigen offiziellen Reisen als Kopilotin begleitet.

Dieses Ereignis markiert einen wichtigen Meilenstein in Suthidas fliegerischer Ausbildung. Sie ist zudem die erste Frau in Thailand, die einen Gripen-Kampfjet gesteuert hat.

SuthidaJAS 39C GripenKönig Maha VajiralongkornWing 7 LuftwaffenstützpunktThailand
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Thailändische Königin steuert JAS 39C Gripen-Kampfjet allein (Video)Thailändische Königin steuert JAS 39C Gripen-Kampfjet allein (Video)Gestern 17:42Schweden will Gripen-Kampfjets an die Ukraine liefernSchweden will Gripen-Kampfjets an die Ukraine liefern29 Mai 09:57Thailands Premierminister entschuldigt sich für die Tötung von Russen in PattayaThailands Premierminister entschuldigt sich für die Tötung von Russen in Pattaya1 August 19:02Britischer Mann durchquert in 28 Jahren 29 Länder zu FußBritischer Mann durchquert in 28 Jahren 29 Länder zu FußHeute 14:01Respekt eines Zweitklässlers vor der Staatsflagge in der Türkei auf Video festgehaltenRespekt eines Zweitklässlers vor der Staatsflagge in der Türkei auf Video festgehaltenHeute 13:55Tod einer Laborantin in Russland: WHO findet keine Beweise für Ausbruch gefährlicher KrankheitenTod einer Laborantin in Russland: WHO findet keine Beweise für Ausbruch gefährlicher KrankheitenHeute 13:47
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen