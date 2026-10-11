Thailands Königin absolviert ihren ersten Soloflug in einem Gripen-Kampfjet (Video)

Die thailändische Königin Suthida am 8. Oktober JAS 39C Gripen absolvierte ihren ersten Soloflug in einem Kampfjet. Der Flug fand auf dem Militärflugplatz Wing 7 in der Provinz Surat Thani im Süden des Landes statt. König Maha Vajiralongkorn verfolgte das Ereignis persönlich.

Vor dem Start überprüfte die Königin den technischen Zustand des Flugzeugs, prüfte den Flugplan und absolvierte das festgelegte Trainingsprogramm. Sie war 41 Minuten in der Luft und landete das Flugzeug erfolgreich. Nach Abschluss des Fluges gratulierte ihr der König und überreichte ihr einen Blumenstrauß sowie das goldene Ehrenabzeichen, das an Piloten verliehen wird, die den Gripen geflogen sind.

Suthida hatte sich intensiv auf diesen Flug vorbereitet. Im Juni und Juli 2026 absolvierte sie theoretische Schulungen und Notfalltrainings sowie 20 Einheiten im Flugsimulator. Vor ihrem ersten Soloflug flog sie zudem über 10 Stunden in einer zweisitzigen JAS 39D Gripen.

Die gesamte Flugerfahrung der Königin auf verschiedenen Flugzeugtypen beläuft sich auf über 1.188 Stunden. Sie ist auch Boeing 737-Passagierflugzeuge geflogen und hat den König bei einigen offiziellen Reisen als Kopilotin begleitet.

Dieses Ereignis markiert einen wichtigen Meilenstein in Suthidas fliegerischer Ausbildung. Sie ist zudem die erste Frau in Thailand, die einen Gripen-Kampfjet gesteuert hat.