Heute ist Dienstag, der 8. September 2026. Dieses Datum ist nicht nur ein gewöhnlicher Tag im Kalender. Der 8. September ist ein Tag, an dem die internationale Alphabetisierung und Physiotherapie im Mittelpunkt stehen, und er ist zudem mit einer Reihe von Ereignissen verbunden, die die Weltkunst und die politische Geschichte geprägt haben.

Der Tag, an dem Michelangelos Statue „David“ erstmals den Bewohnern und Besuchern von Florenz präsentiert wurde, fällt ebenfalls auf den 8. September. Jahrhunderte später ging dieses Datum Großbritannien auch mit dem Tod von Königin Elisabeth II. in die Geschichte ein.

Welche Tage werden heute gefeiert?

Der 8. September gilt gleichzeitig als bedeutendes Datum für Bildung, Gesundheitswesen und Kunst.

Datum Tag oder Ereignis 8. September Internationaler Tag der Alphabetisierung 8. September Welttag der Physiotherapie 8. September Wird in den USA als Tag der Schauspieler begangen 1504 Michelangelos Statue „David“ wurde der Öffentlichkeit präsentiert 1636 Der Gründungsprozess des Harvard College begann 1923 Die Satzung der Allrussischen Gesellschaft der Blinden wurde genehmigt 1926 Deutschland wurde in den Völkerbund aufgenommen 2022 Elisabeth II. verstarb

Internationaler Tag der Alphabetisierung: Ein wichtiges Jubiläum im Jahr 2026

Der 8. September ist der Internationale Tag der Alphabetisierung, der auf Initiative der UNESCO gefeiert wird.

Dieses Datum wurde 1966 von der UNESCO proklamiert und wird seit 1967 jährlich begangen. Im Jahr 2026 wird das 60-jährige Jubiläum gefeiert.

Das diesjährige Thema lautet: „Alphabetisierung für Menschen, den Planeten und Wohlstand“.

Nach Angaben der UNESCO verfügen im Jahr 2024 weltweit mindestens 739 Millionen junge Menschen und Erwachsene nicht über grundlegende Lese- und Schreibfähigkeiten. Zudem erreicht ein großer Teil der Kinder nicht das Mindestniveau beim Lesen.

Alphabetisierung bedeutet nicht nur, lesen und schreiben zu können, sondern ist eine wesentliche Grundlage für die Teilhabe eines Menschen an Bildung, Arbeit und Gesellschaft.

Die wichtigsten internationalen Veranstaltungen für 2026 finden am 8. und 9. September in der Region Chiapas in Mexiko statt.

Tag der Physiotherapie: Eine weitere wichtige Bedeutung des 8. Septembers

Heute wird auch der Welttag der Physiotherapie gefeiert.

Laut World Physiotherapy findet dieser Tag jährlich am 8. September statt. Im Jahr 1996 wurde dieses Datum als Tag der internationalen Solidarität für Vertreter des Physiotherapieberufs festgelegt.

Im Jahr 2026 liegt der Schwerpunkt auf der Rolle der Physiotherapie und körperlichen Aktivität bei der Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfällen .

1504: Michelangelo präsentierte „David“ der Welt

Der 8. September nimmt auch in der Kunstgeschichte einen besonderen Platz ein.

Im Jahr 1504 wurde Michelangelo Buonarrotis berühmte „David“-Statue in Florenz der Öffentlichkeit präsentiert. Das über 5 Meter hohe Werk wurde aus einem einzigen Block Carrara-Marmor geschaffen.

Ursprünglich sollte die Statue auf dem Dach des Florentiner Doms aufgestellt werden. Nachdem das Werk jedoch fertiggestellt war, entschied man sich für einen besser sichtbaren Standort.

Infolgedessen wurde „David“ auf der Piazza della Signoria in Florenz aufgestellt.

Interessante Fakten:

Michelangelo arbeitete etwa drei Jahre an der Statue;

das Werk ist über 5 Meter hoch;

es wurde aus einem einzigen Marmorblock geschaffen;

1873 wurde es zur Erhaltung in die Accademia-Galerie in Florenz verlegt;

auf dem Platz blieb eine Kopie zurück.

1636: Eine wichtige Klarstellung zu Harvard

In der von Ihnen genannten Liste „8. September 1636 – Gründung der Harvard University“ ist enthalten.

Hier gibt es eine wichtige historische Anmerkung.

Die offizielle Geschichte Harvards nennt als Gründungsdatum den 28. Oktober 1636 . An diesem Tag beschloss das General Court der Massachusetts Bay Colony die Gründung eines neuen Colleges.

In einigen Quellen taucht das Datum 8. September auf. Zum Beispiel nennen die CS50-Lehrmaterialien von Harvard den 8. September 1636. In den offiziellen historischen Aufzeichnungen der Harvard University ist jedoch der 28. Oktober als Datum anerkannt.

Daher wäre es im Artikel historisch genauer, dieses Ereignis als 28. Oktober 1636, nicht 8. September anzugeben.

1923: Ein wichtiger Schritt für blinde Menschen

Am 8. September 1923 genehmigte das Volkskommissariat für Inneres der RSFSR die erste Satzung der Allrussischen Gesellschaft der Blinden.

Das historische Dokument hält fest, dass die Satzung genau am 8. September 1923 genehmigt wurde.

Später fand 1925 der erste Gründungskongress der Organisation statt. Aus diesem Grund gilt der 8. September als wichtiges Datum in der Geschichte der Bewegung zur Vereinigung blinder Menschen.

1926: Deutschland trat dem Völkerbund bei

Am 8. September 1926 wurde Deutschland in den Völkerbund aufgenommen.

Dieses Ereignis war einer der wichtigen diplomatischen Schritte, die bedeuteten, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg eine aktivere Rolle im internationalen politischen System zu spielen begann.

2022: Der Tag, an dem Elisabeth II. verstarb

Der 8. September ist mit einem weiteren schweren Ereignis der modernen Geschichte verbunden.

Am 8. September 2022 verstarb Königin Elisabeth II. von Großbritannien im Alter von 96 Jahren. Sie starb auf ihrem Anwesen Balmoral in Schottland.

Elisabeth II. saß fast 70 Jahre auf dem Thron und wurde die am längsten regierende Monarchin in der britischen Geschichte. Nach ihrem Tod wurde ihr ältester Sohn, Charles III., König.

Der Tod der Königin löste weltweit große Bestürzung aus, da sie nicht nur ein Symbol Großbritanniens war, sondern eine der bekanntesten Persönlichkeiten der internationalen Geschichte des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts.

Der Tag der Schauspieler ist ebenfalls am 8. September

Der 8. September wird in den USA auch als Tag der Schauspieler begangen. Dies ist kein offizieller Feiertag, sondern ein Datum, das dazu dient, die Aufmerksamkeit auf den Schauspielberuf und die Kreativen auf der Bühne und vor der Kamera zu lenken.

Dieser Tag dient dazu, die beruflichen Fähigkeiten der Kreativen in Theater, Film, Fernsehen und anderen darstellenden Künsten zu würdigen.

Warum bleibt der 8. September in der Geschichte?

Die Zusammenführung von Ereignissen aus Bildung, Medizin, Kunst, Diplomatie und königlicher Geschichte an einem einzigen Datum macht den 8. September zu einem der interessantesten Tage.

Heute:

wird erneut an die Bedeutung der Alphabetisierung im menschlichen Leben erinnert;

wird die Aufmerksamkeit auf die Rolle der Physiotherapie bei der Gesundheitswiederherstellung gelenkt;

jährt sich die öffentliche Präsentation von Michelangelos „David“ zum 522. Mal;

wird an den Beitritt Deutschlands zum Völkerbund vor 100 Jahren erinnert;

jährt sich der Tod von Elisabeth II. zum vierten Mal.

Fazit

Der 8. September ist auf den ersten Blick ein gewöhnliches Kalenderdatum. Doch dahinter verbergen sich gewaltige Ereignisse, die vom Recht des Menschen auf Bildung bis hin zu Medizin, großen Kunstwerken, internationaler Diplomatie und königlicher Geschichte reichen.

Vor allem erinnert uns dieses Datum daran, dass Geschichte nicht nur die Vergangenheit betrifft: Themen wie Alphabetisierung, gesundes Leben, Kultur und Menschenwürde haben auch heute nichts von ihrer Bedeutung verloren.