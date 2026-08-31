Brillanten-Halskette mit 673 Steinen bei Tageslicht in Wien gestohlen

Der Diebstahl eines wertvollen historischen Schmuckstücks in der österreichischen Hauptstadt Wien hat für großes Aufsehen gesorgt. Eine einzigartige Halskette, die der ehemaligen ägyptischen Königin Nazli Sabri gehörte und im Museum für angewandte Kunst ausgestellt war, wurde am helllichten Tag gestohlen, während das Museum für Besucher geöffnet war.

Der Vorfall ereignete sich am 27. August gegen 14:00 Uhr. Ersten Informationen zufolge betraten zwei unbekannte Personen das Museum wie normale Gäste, nachdem sie Eintrittskarten gekauft hatten.

Sie begaben sich in den Saal, in dem eine Ausstellung eines französischen Juwelenhauses untergebracht war. Unerwartet zerschlugen sie mit einem Hammer die Glasvitrine, in der das kostbare Exponat aufbewahrt wurde, und flohen mit der Halskette.

Es wird vermutet, dass einer der Täter eine Schusswaffe bei sich trug. Aus diesem Grund konnten die Sicherheitskräfte des Museums keinen Widerstand leisten.

Das gestohlene Stück selbst gilt als wahres Meisterwerk der Kunst. Die aus Platin gefertigte Halskette ist mit insgesamt 673 Brillanten besetzt, deren Gesamtgewicht 200 Karat übersteigt.

Historischen Aufzeichnungen zufolge wurde dieses einzigartige Schmuckstück 1939 speziell für die ägyptische Königin Nazli Sabri angefertigt.

Der Wert der Halskette entspricht ihrer Seltenheit. Das Juwelenhaus erwarb das Stück 2015 bei einer Auktion in New York für 4,3 Millionen Dollar. Derzeit arbeiten die Strafverfolgungsbehörden daran, die kostbare Halskette zu finden und die Täter zu identifizieren. Der Verbleib dieses einzigartigen Objekts von historischer Bedeutung ist derzeit noch unbekannt.

Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar qimmatbaho marjonni qidirish va jinoyatchilarni aniqlash bo‘yicha ish olib bormoqda. Tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu noyob taqinchoqning qayerga yo‘qolgani esa hozircha noma’lum.