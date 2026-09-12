In Japan findet ein 90-minütiger Schlaf-Wettbewerb statt

·24·Welt
In Japan findet ein 90-minütiger Schlaf-Wettbewerb statt

In der japanischen Hauptstadt Tokio findet ein ungewöhnlicher Wettbewerb statt, bei dem die Teilnehmer aufgefordert sind, 90 Minuten lang so hochwertig wie möglich zu schlafen.

Der Wettbewerb wird von der japanischen Matratzenfirma Koala organisiert. Die Veranstaltung ist für den 5. Oktober im Komplex Share Green Minami Aoyama im Tokioter Bezirk Minato geplant.

Während des Wettbewerbs werden drei 90-minütige „Rennen“ ausgetragen. An jeder Runde nehmen etwa 20 Personen teil. Sollte die Anzahl der Bewerber zu hoch sein, werden die Teilnehmer per Losverfahren ausgewählt.

Der Schlafprozess der Teilnehmer wird mithilfe spezieller Überwachungsgeräte bewertet, um zu ermitteln, wer das beste Ergebnis erzielt hat.

Der Hauptpreis des Wettbewerbs 2,22 Millionen Yen, was etwa 14.000 Dollar entspricht.

Das bedeutet, dass man bei diesem Wettbewerb weder rennen noch seine Kraft unter Beweis stellen muss. Von den Teilnehmern wird lediglich verlangt, gut zu schlafen.

Koala MatratzenfirmaShare Green Minami AoyamaTokio Bezirk MinatoSchlaf-WettbewerbJapan
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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