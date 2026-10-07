Wettbewerb für Schlafmangel in Japan vergibt 14.000 Dollar Hauptpreis

Im Land der aufgehenden Sonne, das für seinen unermüdlichen Arbeitsrhythmus und Fleiß bekannt ist, fand eine weitere ungewöhnliche und interessante Veranstaltung statt. In Japan wurde ein offizieller Schlaf-Wettbewerb für Menschen ausgetragen, die chronisch unter Schlafmangel und Erschöpfung leiden. Laut lokalen Medienberichten kämpften die Teilnehmer nicht nur um Entspannung, sondern auch um ein beachtliches Preisgeld.

Die Organisatoren der Veranstaltung wollten mit diesem Wettbewerb auf eines der schmerzhaftesten gesellschaftlichen Probleme aufmerksam machen: das „Karoshi“-Syndrom (Tod durch Überarbeitung und Schlafmangel) und die Bedeutung von erholsamem Schlaf fördern.

Wettbewerbsbedingungen: 1,5 Stunden Test und spezielle Sensoren

Obwohl der Ablauf des Wettbewerbs einfach erscheint, wurde bei der Ermittlung der Gewinner ein hochtechnologischer medizinischer Ansatz verwendet:

Festgelegte Zeit: Jeder Teilnehmer hatte genau 1,5 Stunden (90 Minuten) Zeit, um einzuschlafen und sich auszuruhen.

Intelligentes Monitoring: An den Körpern der Teilnehmer wurden spezielle Sensoren und Geräte angebracht. Diese Technik zeichnete präzise auf, wie schnell die Person einschlief (Einschlafzeit) sowie die Tiefe und Stabilität der Schlafphasen.

Strenge Kriterien: Die Teilnehmer, die am schnellsten in die Tiefschlafphase gelangten und deren Gehirn vollständig in den Erholungsmodus schaltete, erhielten die höchste Punktzahl.

14.000 Dollar Preisgeld und Geschenke für skurrile Posen

Der Preisfonds der Meisterschaft war beachtlich und die Gewinner wurden wie folgt ausgezeichnet:

Hauptpreis — 2 Millionen Yen: Der Teilnehmer mit dem qualitativ hochwertigsten Schlaf gewann ein Preisgeld von über 2 Millionen Yen (fast 14.000 US-Dollar ).

Kreative Nominierungen: Um die Stimmung der Zuschauer und Teilnehmer zu heben, vergaben die Organisatoren zusätzliche Anreizpreise – insbesondere für diejenigen, die in den seltsamsten, lustigsten oder unerwartetsten Posen im Bett einschliefen.

Dieser ungewöhnliche Wettbewerb in Japan sorgte in den sozialen Netzwerken für lebhafte Diskussionen und weckt weltweit als „Traumjob und Wettbewerb“ großes Interesse.