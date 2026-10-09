Video einer blinden Katze, die den Regen spürt, berührt alle (Video)

·78·Welt
Video einer blinden Katze, die den Regen spürt, berührt alle (Video)

Eine Katze sitzt friedlich am Fenster und scheint den Regen draußen zu beobachten. Doch sie ist blind. Dennoch erlebt sie die regnerischen Momente auf ihre ganz eigene Weise: Sie lauscht dem sanften Geräusch der Tropfen, riecht die Feuchtigkeit in der Luft und spürt die kühle Brise.

Das Video dieser Szene hat die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf sich gezogen. Es erinnert viele an eine einfache, aber tiefgründige Wahrheit: Um die Schönheit der Welt zu spüren, reicht es nicht aus, nur sehen zu können.

Manchmal genügt es, einfach innezuhalten, auf die Geräusche zu achten und den gegenwärtigen Moment mit unserem ganzen Wesen zu fühlen, um die Wunder um uns herum wahrzunehmen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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