Katze in Dagestan aus 6 Metern Höhe gerettet: Einwohner helfen in Notlage

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Katze in Dagestan aus 6 Metern Höhe gerettet: Einwohner helfen in Notlage

Eine Katze, die in Dagestan in eine ungewöhnliche Lage geraten war, überlebte dank der Hilfe der Anwohner. Das Tier saß an einer sechs Meter hohen Klimmzugstange fest, konnte nicht herunter und war für einige Zeit auf menschliche Hilfe angewiesen.

Augenzeugen berichten, dass die Katze versuchte, von der Stange herunterzukommen, und sich dabei über 30 Mal an dem Metallgestell hochzog. Aufgrund der Höhe und der schwierigen Position konnte sie jedoch nicht aus eigener Kraft absteigen.

Die Anwohner schlossen sich zusammen, um das Tier zu retten. Sie spannten eine große Tasche unter die Stange, um eine sichere Landung der Katze zu gewährleisten. Dank der gegenseitigen Hilfe und Anteilnahme der Menschen gelang es, die Katze aus der gefährlichen Situation zu befreien.

Der Vorfall zeigte die Freundlichkeit und Aufmerksamkeit der lokalen Bevölkerung gegenüber Tieren. Manchmal kann schon einfache Hilfe das Leben eines Lebewesens retten. Dieser Fall in Dagestan erinnerte erneut an die Bedeutung von Menschlichkeit und Zusammenhalt.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» Redakteur
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