Lamine Yamals Kommentar an seine Freundin sorgt in sozialen Netzwerken für Aufsehen

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Lamine Yamals Kommentar an seine Freundin sorgt in sozialen Netzwerken für Aufsehen

Ein Kommentar des Stürmers des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, unter einem Foto seiner Freundin hat die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich gezogen. Der Fußballer reagierte auf einen Social-Media-Beitrag der spanischen Bloggerin Ines Garcia mit den Worten „Meine Frau, mein Star“. Dieser Kommentar sammelte in kurzer Zeit zahlreiche Likes und löste unter den Fans verschiedene Spekulationen aus.

Einige Beobachter werten Yamals Worte als Zeichen dafür, dass die Beziehung des Paares ernst geworden ist. Andere halten den Kommentar des Fußballers lediglich für einen Ausdruck von Zuneigung und Aufrichtigkeit. Bisher gab es von dem Paar keine offizielle Stellungnahme dazu, was hinter diesen Äußerungen steckt.

Screenshot von Lamine Yamals Kommentar auf Instagram mit russischsprachiger Benutzeroberfläche.

Fans hatten die Beziehung zwischen Yamal und Ines Garcia bereits zuvor bemerkt. Ihre Korrespondenz und Kommentare in den sozialen Netzwerken erregten schon im April 2026 die Aufmerksamkeit der Beobachter. Ende Mai soll der Fußballer seine Freundin zudem bei einer Veranstaltung zum Saisonabschluss des FC Barcelona öffentlich vorgestellt haben.

Yamals neuester Kommentar hat das Interesse an der Beziehung des Paares erneut verstärkt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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