Lamine Yamal ist mit seiner Freundin zusammengezogen

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Lamine Yamal ist mit seiner Freundin zusammengezogen

Es wird berichtet, dass der Spieler des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, und die Bloggerin Alex Padilla einen neuen Schritt in ihrer Beziehung gemacht haben. Laut der spanischen Journalistin Sandra Aladro ist Alex Padilla in Yamals Haus in Barcelona eingezogen.

Die Journalistin erklärte in der Sendung „Vamos a Ver“, dass die Bloggerin zuvor in der Stadt Talavera de la Reina in der Provinz Toledo lebte, ihr Zuhause jedoch verlassen habe, um mit Lamine zusammenzuleben. Aladro betonte, dass das Paar derzeit sehr glücklich sei.

Es ist bekannt, dass Alex auch mit Yamals Familie bekannt ist. Die Journalistin erwähnte, dass der Fußballer sogar die nahen Verwandten seiner Freundin zu seinem Geburtstag eingeladen habe.

Lamine Yamal wohnt derzeit in einer luxuriösen Residenz in Esplugues de Llobregat bei Barcelona, in der zuvor Gerard Piqué und Shakira lebten. Es wurde berichtet, dass Yamal dieses Haus Ende 2025 erworben hat.

Die Berichte über das Zusammenleben des Paares verstärkten sich, nachdem in der Sendung „Vamos a Ver“ Aufnahmen gezeigt wurden, wie sie gemeinsam das Haus verließen. Lamine und Alex haben diese Informationen jedoch bisher nicht persönlich bestätigt.

Unterdessen fielen die ersten Berichte über Yamals erstes La-Liga-Spiel der neuen Saison gemischt aus. Barcelona besiegte Elche am 23. August mit 5:0, wobei Yamal 65 Minuten lang auf dem Platz stand. Während er in einigen Bewertungen schlecht abschnitt, wurde er in anderen Quellen als bester Spieler des Spiels bezeichnet.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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