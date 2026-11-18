Die UEFA Nations League hat die Gruppenphase der Saison 2026/27 abgeschlossen. Während einige Nationalmannschaften den Aufstieg in die höchste Spielklasse feiern, müssen andere in entscheidenden Play-offs um den Verbleib in der Liga A kämpfen. Die Türkei und Tschechien gehören zu den Teams, deren Abstieg aus der Elite-Division bereits feststeht.

Vier Nationalmannschaften steigen in die Liga A auf

Nach Abschluss der Gruppenphase haben sich die Schweiz, Nordirland, Österreich und Schweden durch ihre Gruppensiege den direkten Aufstieg in die Liga A gesichert.

Sie ersetzen in der kommenden Saison die Absteiger aus der höchsten Liga. Damit erhalten diese vier Nationalmannschaften die Chance, sich gegen die stärksten Teams des europäischen Fußballs zu beweisen.

Türkei und Tschechien steigen aus der Liga A ab

Die schwierigste Situation in der Liga A betrifft die türkische und die tschechische Nationalmannschaft. Ihr Abstieg in die untere Division ist nun besiegelt.

Das Schicksal der restlichen vier Plätze wird in den Play-offs entschieden. Acht Nationalmannschaften kämpfen um diese Tickets:

Die schlechtesten Gruppendritten der Liga A: Dänemark und Kroatien;

Die besten Gruppenvierten der Liga A: Serbien und Wales;

Die Gruppenzweiten der Liga B: Slowenien, Ungarn, Irland sowie Bosnien und Herzegowina.

Für diese acht Mannschaften wird jedes Tor und jeder Fehler von entscheidender Bedeutung sein. Die Sieger sichern sich den Verbleib in der Liga A, während die Verlierer in die niedrigere Division absteigen.

Wann findet die Play-off-Auslosung statt?

Die Paarungen für die entscheidenden Duelle werden bei der Auslosung am Freitag, den 20. November, ermittelt.

Die Hinspiele der Play-offs finden vom 25. bis 27. März 2027 statt, die Rückspiele folgen vom 28. bis 30. März.

Der amtierende Champion: Portugal

Zur Erinnerung: Der amtierende Sieger der Nations League ist die portugiesische Nationalmannschaft. Im Finale der letzten Saison trennten sich die Portugiesen nach der regulären Spielzeit 2:2 von Spanien und gewannen das anschließende Elfmeterschießen mit 5:3.

Zudem sind die Ergebnisse der Nations League mit dem Qualifikationsprozess für die Europameisterschaft 2028 verknüpft. Daher sind die Platzierungen nicht nur für den Verbleib in der Division, sondern auch für die zukünftigen internationalen Perspektiven der Nationalteams von großer Bedeutung.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Auslosung am 20. November. Starke Teams wie Dänemark und Kroatien kämpfen um den Klassenerhalt in der Liga A, während Serbien, Wales und andere Mannschaften ihre Chance auf den Aufstieg in die höchste Spielklasse nutzen wollen.