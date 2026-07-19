Lamine Yamal vor dem Finale mit seiner Freundin in New York gesichtet

Vor dem Finale der FIFA-Weltmeisterschaft wurde der spanische Nationalspieler Lamine Yamal zusammen mit seiner Freundin Ines Garcia in New York gesehen.

In einem in den sozialen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie Yamal und Ines Garcia Essen an einem mobilen Stand kaufen, der Halal-Gerichte anbietet. Nutzer, die das Video gesehen haben, diskutieren die Situation lebhaft.

Yamal ist derzeit einer der meistdiskutierten Spieler der spanischen Nationalmannschaft. Seine Auftritte abseits des Spielfelds vor dem Finale stoßen ebenfalls auf großes Interesse bei den Fans.

Spanien trifft im entscheidenden Spiel auf Argentinien. Yamal gilt in dieser Begegnung als eine der größten Hoffnungen seines Teams.