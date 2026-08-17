Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“

Der Barcelona- und Spanien-Star Lamine Yamal veranstaltete anlässlich seines 19. Geburtstags eine einzigartige und farbenfrohe „Pink Party“. Eindrücke von der Feier zeigte die Freundin des Fußballers, Ines García, auf Instagram.

Yamals Geburtstag war am 13. Juli. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Fußballer jedoch mit der spanischen Nationalmannschaft im Trainingslager vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026. Deshalb beschloss er, seine große Geburtstagsfeier später nachzuholen.

Auch die Gäste trugen Pink

Auf den von Ines García in den sozialen Medien veröffentlichten Fotos ist zu sehen, dass die Party in einem besonderen Stil dekoriert war. Da die Veranstaltung unter dem Motto „Pink Party“ stand, erschienen die meisten Gäste ebenfalls in pinker Kleidung.

Auch Yamals Barcelona-Teamkollegen Frenkie de Jong, Gavi und Fermín López nahmen an der Party teil. Zudem wurden bekannte Musiker und Künstler eingeladen.

Ines García kam in einem kurzen, knallpinken Kleid zur Feier, während Yamal passend zum Gesamtkonzept ebenfalls ein pinkes Hemd trug.

Der Barcelona-Star feierte seinen 19. Geburtstag somit mit einer farbenfrohen und unvergesslichen „Pink Party“, die alles andere als eine gewöhnliche Geburtstagsfeier war.