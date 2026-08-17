Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“

·4·Sport
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“

Der Barcelona- und Spanien-Star Lamine Yamal veranstaltete anlässlich seines 19. Geburtstags eine einzigartige und farbenfrohe „Pink Party“. Eindrücke von der Feier zeigte die Freundin des Fußballers, Ines García, auf Instagram.

Yamals Geburtstag war am 13. Juli. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Fußballer jedoch mit der spanischen Nationalmannschaft im Trainingslager vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026. Deshalb beschloss er, seine große Geburtstagsfeier später nachzuholen.

Auch die Gäste trugen Pink

Auf den von Ines García in den sozialen Medien veröffentlichten Fotos ist zu sehen, dass die Party in einem besonderen Stil dekoriert war. Da die Veranstaltung unter dem Motto „Pink Party“ stand, erschienen die meisten Gäste ebenfalls in pinker Kleidung.

Auch Yamals Barcelona-Teamkollegen Frenkie de Jong, Gavi und Fermín López nahmen an der Party teil. Zudem wurden bekannte Musiker und Künstler eingeladen.

Ines García kam in einem kurzen, knallpinken Kleid zur Feier, während Yamal passend zum Gesamtkonzept ebenfalls ein pinkes Hemd trug.

Der Barcelona-Star feierte seinen 19. Geburtstag somit mit einer farbenfrohen und unvergesslichen „Pink Party“, die alles andere als eine gewöhnliche Geburtstagsfeier war.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Jamie Carragher kritisiert Liverpools taktische Ausrichtung scharfJamie Carragher kritisiert Liverpools taktische Ausrichtung scharfHeute, 17:16Mikel Arteta verspottet neue Premier-League-RegelMikel Arteta verspottet neue Premier-League-RegelHeute, 16:16Real Madrid zeigt Interesse an einem Transfer von Martin ZubimendiReal Madrid zeigt Interesse an einem Transfer von Martin ZubimendiHeute, 16:15Was räumte Hans-Dieter Flick nach dem Spiel gegen Basel ein?Was räumte Hans-Dieter Flick nach dem Spiel gegen Basel ein?Heute, 15:24Warum Rodri sich für Barcelona statt Real Madrid entschiedWarum Rodri sich für Barcelona statt Real Madrid entschiedHeute, 15:16Milan will den Kader zum Ende des Transferfensters verstärkenMilan will den Kader zum Ende des Transferfensters verstärkenHeute, 14:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt