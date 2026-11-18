Die Gastgeber begannen hervorragend. In der 11. Minute eröffnete Rasmus Højlund den Torreigen, drei Minuten später erhöhte Pierre-Emile Højbjerg auf 2:0. Die dänischen Fans glaubten bereits an den Sieg.

Das Spiel der Nations League zwischen Dänemark und Norwegen in Kopenhagen wurde am letzten Spieltag der Gruppenphase zu einem echten Fußball-Drama.

Die dänische Nationalmannschaft führte gegen Norwegen mit 2:0 und war dem Sieg sehr nahe. Doch die Gastgeber konnten die Führung nicht halten, kassierten drei Gegentore und verloren mit 2:3. Erling Haaland mit seinem Elfmetertor in der 90.+5 Minute besiegelte nicht nur die Niederlage Dänemarks, sondern kostete das Team auch die Play-off-Chance. Nach dem Spiel kritisierte Cheftrainer Brian Riemer seine Spieler scharf.

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Doch Norwegen gab sich nicht geschlagen. Erling Haaland verkürzte in der 37. Minute, und Martin Ødegaard glich in der 83. Minute aus.

Der dramatischste Moment des Spiels ereignete sich in der Nachspielzeit. In der 90.+5 Minute verwandelte Haaland einen Strafstoß und sicherte Norwegen den 3:2-Sieg.

Nach dem Spiel erklärte Dänemarks Cheftrainer Brian Riemer die Niederlage damit, dass die Spieler die taktischen Anweisungen nicht befolgt hätten.

«Ich habe den Spielern nach dem Spiel gesagt, dass wir heute niemanden außer uns selbst beschuldigen können. Wenn zu viele Spieler auf dem Platz den festgelegten Plan nicht umsetzen, bekommt man am Ende ein entsprechendes Ergebnis», wurde Riemer vom UEFA-Pressedienst zitiert.

Zwei-Tore-Vorsprung rettete Dänemark nicht

Für die dänische Nationalmannschaft wiegt diese Niederlage schwerer als nur durch die verlorenen Punkte. Das Team hatte bei einer 2:0-Führung die volle Kontrolle über das Spiel, hielt dem Druck Norwegens jedoch nicht stand.

Infolgedessen beendete Dänemark die Gruppe hinter Portugal und Norwegen auf dem dritten Platz. Damit war die Chance auf die Play-offs dahin.

Haaland wurde zum Helden Norwegens

Für Norwegen war dieser Sieg von enormer Bedeutung. Haaland rettete sein Team nicht nur vor der Niederlage, sondern sicherte durch den späten Elfmeter auch das Ticket für die Play-offs.

So löste sich der Zwei-Tore-Vorsprung Dänemarks innerhalb weniger Minuten in Luft auf, während Norwegen Willensstärke bewies und einen entscheidenden Sieg errang. Für Riemer unterstrich dieses Spiel die Notwendigkeit, die taktische Disziplin und die Verantwortung seiner Spieler zu überdenken.