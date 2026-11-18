Weltweit kommt es zu technischen Störungen bei großen Online-Diensten. Nutzer von Apple, Microsoft, Gmail, Zoom, OpenAI, Amazon, Visa, Uber und anderen bekannten Plattformen melden Probleme.

Welche Dienste sind betroffen?

Die Monitoring-Plattform Downdetector verzeichnete einen starken Anstieg der Beschwerden über eine Reihe von Diensten. Einige Nutzer berichten, dass sie sich nicht anmelden können, während andere Schwierigkeiten bei der vollständigen Nutzung der Dienste haben.

Auch bei Apple Music, App Store, iCloud und Apple Pay wurden Ausfälle gemeldet. Das Unternehmen erklärte einige der Störungen mit internen System-Updates.

Handelt es sich um einen Cyberangriff?

Bisher gibt es keine Beweise dafür, dass die Ausfälle auf verschiedenen Plattformen mit einem einzigen Cyberangriff zusammenhängen. Experten bewerten jeden Vorfall als individuelle technische Störung.

Man sollte zudem bedenken: Die Anzahl der Beschwerden auf Downdetector bedeutet nicht, dass ein Dienst vollständig ausgefallen ist, sondern zeigt lediglich einen Anstieg der Nutzeranfragen.

Dennoch hat die Situation erneut daran erinnert, wie anfällig die digitale Welt ist. Der Ausfall nur weniger großer Plattformen kann die Arbeit, Kommunikation und den Alltag von Millionen Menschen beeinträchtigen.

Im Internet mehren sich die Diskussionen über eine „digitale Apokalypse“, doch für die Schlussfolgerung, dass das globale Netzwerk zusammengebrochen ist, gibt es derzeit keine Grundlage.