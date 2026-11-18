Die argentinische Nationalmannschaft hat erneut bewiesen, dass sie sich allmählich daran gewöhnt, ohne Lionel Messi zu spielen. Nach der 1:2-Niederlage im letzten Spiel gegen Uruguay zeigten die Schützlinge von Lionel Scaloni im nächsten Freundschaftsspiel gegen Costa Rica ein wahres Torfestival und gewannen mit 7:0, einem sehr deutlichen Sieg.

Frühe Tore und Dominanz in der ersten Halbzeit

Vom Anpfiff an übernahmen die Argentinier die volle Kontrolle auf dem Platz. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten:

Führungstreffer: In der 8. Minute, nach einem Zuspiel von Enzo Fernández, Nico Paz erzielte das erste Tor.

Alvarez-Doppelpack: In der 35. Minute Julián Álvarez baute die Führung aus und legte kurz darauf, in der 43. Minute, einen weiteren Treffer nach.

Paz-Doppelpack: In der 39. Minute traf Nico Paz erneut ins gegnerische Tor und sorgte schon vor der Pause für einen deutlichen Spielstand (4:0).

Hoher Sieg in der zweiten Halbzeit und Aktivität der Jugend

Auch nach der Pause blieb es ein einseitiges Spiel. Das junge Talent, das von der Bank kam, Franco Mastantuono erhöhte bereits in der 48. Minute auf 5:0. In der 78. Minute erzielte der erfahrene Alexis Mac Allister den nächsten Treffer, und kurz vor Spielende, in der 89. Minute, schnürte Mastantuono seinen Doppelpack und setzte den Schlusspunkt.