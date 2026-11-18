Argentinien besiegt Costa Rica mit 7:0: Wie spielt das Team ohne Messi?
Die argentinische Nationalmannschaft hat erneut bewiesen, dass sie sich allmählich daran gewöhnt, ohne Lionel Messi zu spielen. Nach der 1:2-Niederlage im letzten Spiel gegen Uruguay zeigten die Schützlinge von Lionel Scaloni im nächsten Freundschaftsspiel gegen Costa Rica ein wahres Torfestival und gewannen mit 7:0, einem sehr deutlichen Sieg.
Frühe Tore und Dominanz in der ersten Halbzeit
Vom Anpfiff an übernahmen die Argentinier die volle Kontrolle auf dem Platz. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten:
Führungstreffer: In der 8. Minute, nach einem Zuspiel von Enzo Fernández, Nico Paz erzielte das erste Tor.
Alvarez-Doppelpack: In der 35. Minute Julián Álvarez baute die Führung aus und legte kurz darauf, in der 43. Minute, einen weiteren Treffer nach.
Paz-Doppelpack: In der 39. Minute traf Nico Paz erneut ins gegnerische Tor und sorgte schon vor der Pause für einen deutlichen Spielstand (4:0).
Hoher Sieg in der zweiten Halbzeit und Aktivität der Jugend
Auch nach der Pause blieb es ein einseitiges Spiel. Das junge Talent, das von der Bank kam, Franco Mastantuono erhöhte bereits in der 48. Minute auf 5:0. In der 78. Minute erzielte der erfahrene Alexis Mac Allister den nächsten Treffer, und kurz vor Spielende, in der 89. Minute, schnürte Mastantuono seinen Doppelpack und setzte den Schlusspunkt.
Spielteilnehmer
Statistiken und Ergebnis
Gastgeber
Argentinien — 7 Tore
Gäste
Costa Rica — 0 Tore
Hauptakteure
Nico Paz (2), Julián Álvarez (2), Franco Mastantuono (2), Alexis Mac Allister (1)
Aufstellungen
In diesem Freundschaftsspiel testete der Trainerstab neben der Stammelf auch eine Reihe junger Spieler:
Argentinien: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez (Troilo, 61), Vega (Tagliafico, 61), Giay (Flaco López, 46), Medina (Anselmino, 71), Enzo Fernández (Almada, 55), Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez (Montiel, 46), Nico Paz (Mastantuono, 46), Prestianni (Giuliano Simeone, 71).
Costa Rica: Sequeira, Salazar (John Ruiz, 47), Taylor, Juan Pablo Vargas, Calvo, Kenel Michel (Alcocer, 46), Soto (Douglas López, 46), Josimar Méndez (Kenay Myrie, 55), Carlos Mora (Josep Mora, 68), Celso Borges (Gabriel Leyva, 68), Manfred Ugalde (Alvarado Morera, 77).
Wie schätzen Sie die Chancen der argentinischen Nationalmannschaft in den kommenden Pflichtspielen ohne Lionel Messi ein? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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