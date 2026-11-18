«Fußballerisch gesehen war das Jahr nicht schlecht, es war ordentlich, denke ich. Die Gegner waren ebenfalls stark und interessant. Wenn wir die Ergebnisse nicht nur nach dem Spielstand auf der Anzeigetafel, sondern auch nach der Spielqualität bewerten, kann ich sagen, dass sie sehr ordentlich waren.

Waleri Karpin ist der Ansicht, dass das Jahr 2026 aus fußballerischer Sicht für die russische Nationalmannschaft erfolgreich verlaufen ist. Der Trainer bewertete nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Qualität des Spiels auf dem Platz als hoch.

Die russische Nationalmannschaft beendete das Jahr 2026 mit zwei Siegen. Die Schützlinge von Waleri Karpin besiegten zunächst Usbekistan in Taschkent mit 3:2 und gewannen anschließend in Krasnodar mit 2:0 gegen Venezuela. Der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft zog eine Jahresbilanz und zeigte sich mit der Leistung seines Teams zufrieden. Seine Äußerungen zum Spiel gegen Usbekistan dürften jedoch die Aufmerksamkeit der usbekischen Fans auf sich ziehen.

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Die Nationalmannschaft zeigte in fast allen Spielen eine gute Leistung, mit Ausnahme der ersten Halbzeit des Spiels in Usbekistan. In allen anderen Begegnungen agierte das Team auf einem sehr hohen Niveau», sagte Karpin.

Tatsächlich war das Spiel in Taschkent für die russische Nationalmannschaft kein leichtes Unterfangen. Die usbekischen Spieler gingen in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung und brachten den Gegner in eine ernsthafte Bedrängnis. Doch die Russen konnten das Blatt wenden und gewannen schließlich mit 3:2.

Welche Ergebnisse erzielte die russische Nationalmannschaft im Jahr 2026?

Die Schützlinge von Karpin bestritten im Laufe des Jahres insgesamt 10 Spiele. Sie gewannen sieben davon, spielten zweimal unentschieden und mussten nur eine Niederlage hinnehmen.

Die Ergebnisse der russischen Nationalmannschaft im Jahr 2026:

Gegner Ergebnis Resultat Nicaragua 3:1 Sieg Burkina Faso 3:0 Sieg Trinidad und Tobago 3:0 Sieg Iran 2:0 Sieg Namibia 6:0 Sieg Usbekistan 3:2 Sieg Venezuela 2:0 Sieg Mali 0:0 Unentschieden Nigeria 3:3 Unentschieden Ägypten 0:1 Niederlage

Das Spiel gegen Usbekistan war eines der schwierigsten des Jahres

Das Spiel in Taschkent hatte für die russische Nationalmannschaft eine besondere Bedeutung. Denn das Team von Karpin lag in der ersten Halbzeit mit zwei Toren zurück. Die usbekischen Spieler kreierten gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor und waren dem Sieg sehr nahe.

Doch die Russen, die im letzten Teil des Spiels drei Tore erzielten und sich den Sieg sicherten, zeigten auch in Krasnodar gegen Venezuela ihre Klasse. Dank eines Doppelpacks von Alexei Mirantschuk wurde ein 2:0-Sieg eingefahren. Dies war das letzte Spiel der russischen Nationalmannschaft im Jahr 2026.

Karpins Einschätzung und der Punkt, der die usbekischen Fans interessiert

Es stimmt, dass die russische Nationalmannschaft das Jahr mit positiven Ergebnissen beendet hat. Sieben Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in 10 Spielen bestätigen dies.

Karpins Meinung zum Spiel gegen Usbekistan enthält jedoch einen wichtigen Punkt: Er nahm explizit die erste Halbzeit des Spiels in Taschkent von seinem Lob aus. Dies zeigt einmal mehr, vor welche Herausforderungen die usbekische Nationalmannschaft den Gegner gestellt hat.

Auch wenn das Ergebnis am Ende zugunsten Russlands ausfiel, bleiben die Überlegenheit in der ersten Halbzeit und der gezeigte Fußball ein unvergesslicher Moment für die usbekischen Fans.