28 Tote bei Zusammenstoß zwischen Bus und Lastwagen in Tansania

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28 Tote bei Zusammenstoß zwischen Bus und Lastwagen in Tansania

In Tansania sind bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem mit Holz beladenen Lastwagen mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Nach der Kollision fing der Bus Feuer und brannte vollständig aus. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober in der Region Morogoro im Gebiet Mkambarani auf der Autobahn zwischen Morogoro und Daressalam. Der Bus, der von Daressalam in Richtung Mbeya unterwegs war, stieß mit dem entgegenkommenden Holztransporter zusammen.

Ersten Informationen zufolge hatte der Fahrer des Lastwagens, der von Iringa in Richtung Daressalam fuhr, versucht, andere Fahrzeuge zu überholen. Während des Manövers kam es jedoch zur Kollision mit dem Bus.

Joseph Mwasabeja, der amtierende Leiter des Feuerwehr- und Rettungsdienstes der Region Morogoro, teilte mit, dass 27 der Todesopfer Fahrgäste des Busses waren und eine weitere Person im Lastwagen saß.

Bei dem Unfall gab es auch Verletzte. Einige der Betroffenen wurden in Krankenhäuser gebracht, wobei die genaue Gesamtzahl der Verletzten in ersten Berichten noch nicht genannt wurde. Es werden weitere Untersuchungen erwartet, um die Identität einiger der Verstorbenen festzustellen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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