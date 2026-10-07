Doppelstockbus mit Passagieren in Ecuador umgekippt

In der ecuadorianischen Stadt Azogues ist während einer Absolventenparade ein mit Passagieren besetzter Doppelstockbus umgekippt. Es wird berichtet, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls hauptsächlich junge Menschen im Bus befanden.

Nach vorläufigen Informationen wurden bei dem Unfall 22 Personen verletzt. Es heißt, dass es sich bei der Mehrheit um Minderjährige handelt. Alle Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Berichten zufolge erlitten einige der Opfer Kopf- und Brustverletzungen sowie Knochenbrüche an den Armen.

Bisher liegen keine Informationen über Todesopfer vor. Die Ermittlungen zur Ursache, warum der Bus das Gleichgewicht verlor und umkippte, dauern an.

Die Behörden teilten mit, dass die Untersuchungen zur genauen Unfallursache fortgesetzt werden.