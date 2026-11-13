Schrecklicher Verkehrsunfall mit 23 Fahrzeugen in den VAE (Video)

Im Emirat Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich ein beispielloser, schwerer Verkehrsunfall ereignet, der die Öffentlichkeit des Landes erschüttert hat. Nach offiziellen Angaben des Innenministeriums der VAE führte die Tragödie, bei der 23 Fahrzeuge kollidierten, zu 14 Todesopfern und 30 Verletzten mit unterschiedlichem Schweregrad.

Wann und wie ereignete sich der Vorfall?

Schrecklicher Unfall Am 11. November gegen Mitternacht Auf der stark befahrenen Straße am Eingang zur Stadt Fudschaira, auf der Sheikh Khalifa bin Zayed Road ereignete sich der Vorfall. Ersten operativen Informationen zufolge verlor der Fahrer eines schweren Lastwagens die Kontrolle, prallte gegen ein anderes Fahrzeug und kippte auf der Straße um.

Danach gerieten andere Fahrzeuge, die aufgrund des Staus langsam fuhren oder hielten, in das Zentrum der Hochgeschwindigkeitskollisionen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Lastwagen Feuer fing, ein massiver Brand brach aus und die Flammen griffen sofort auf mehrere andere Fahrzeuge in der Nähe über. Infolge der Katastrophe wurden insgesamt 18 Pkw und 5 Lkw schwer beschädigt.

Wichtige Details des Unfalls Daten und Indikatoren Zeitpunkt und Ort des Geschehens 11. November, Mitternacht, Stadt Fudschaira, Sheikh Khalifa Road Beteiligte Fahrzeuge Insgesamt 23 (18 Pkw und 5 Lkw) Opfer und Verletzte 14 Tote, 30 Verletzte Hauptursache Kontrollverlust eines Lastwagens und ein massiver Brand

Identität der Opfer und Verletzten

Es wurde festgestellt, dass sich unter den Opfern der Tragödie neben VAE-Staatsbürgern auch Bürger verschiedener anderer Länder befinden. Insbesondere wurde bekannt, dass sich unter den Verstorbenen auch indische Staatsbürger befinden, und spezielle DNA-Analysen werden durchgeführt, um einige der Leichen zu identifizieren.

Von den 30 in Krankenhäuser eingelieferten Verletzten konnten 15 nach der notwendigen medizinischen Versorgung entlassen werden. Die restlichen 15 Patienten werden unter strenger ärztlicher Aufsicht behandelt. Offiziellen Angaben zufolge gehören zu den Verletzten Bürger der VAE, aus Oman, Indien, Brasilien, Pakistan, Jordanien und Ägypten .

Derzeit führen die Polizei von Fudschaira und spezielle Ermittlungsteams umfangreiche Untersuchungen durch, um die Ursachen dieser großen Tragödie zu ermitteln.

Was glauben Sie, welche weiteren strengen Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die Sicherheit von Lastwagen auf solchen Hauptverkehrsstraßen zu erhöhen und unerwartete Unfälle zu verhindern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!