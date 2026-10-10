Chinesische Unternehmerin schenkt zwei Mitarbeitern BMWs für den Arbeitsweg bei Kälte

·4·Welt
Chinesische Unternehmerin schenkt zwei Mitarbeitern BMWs für den Arbeitsweg bei Kälte

In der chinesischen Provinz Henan hat eine Restaurantbesitzerin zwei ihrer Mitarbeiter mit einem BMW beschenkt. Da sie sah, dass die Angestellten täglich bei kaltem Wetter mit dem Elektroroller zur Arbeit fuhren, beschloss sie, sie mit einem Auto zu belohnen.

Wie die South China Morning Post berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Stadt Jiaozuo in der Provinz Henan. Die Restaurantleiterin Ma Yanli bemerkte Ende September, dass ihre Mitarbeiter unter den widrigen Wetterbedingungen auf dem Weg zur Arbeit litten.

Daraufhin beschloss sie, ihre zwei besonders fleißigen Mitarbeiter zu belohnen. Die Unternehmerin überraschte sie während eines Meetings und brachte sie in ein BMW-Autohaus. Es stellte sich heraus, dass die Fahrzeuge bereits vollständig bezahlt waren.

Zwei Frauen lächeln mit Blumensträußen neben einem grauen Auto.

Ma Yanli betonte, dass jeder Mitarbeiter zum Erfolg des Restaurants beitrage. Deshalb wollte sie ihre Dankbarkeit gegenüber denjenigen zeigen, die ihre Arbeit mit großem Verantwortungsbewusstsein ausführen.

Laut dem Bericht kostete jedes Auto 45.000 Dollar. Insgesamt gab die Unternehmerin somit 90.000 Dollar für ihre zwei Mitarbeiter aus.

Ma YanliProvinz HenanBMWJiaozuoChina
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Restaurantbesitzerin in China schenkt zwei Mitarbeitern BMWsRestaurantbesitzerin in China schenkt zwei Mitarbeitern BMWsGestern 09:46Beispiellose Rettung bei −43 °C in der AntarktisBeispiellose Rettung bei −43 °C in der Antarktis9 August 12:33Erdogan überreichte nach dem Gipfel ein ungewöhnliches Geschenk: Europäische Staatschefs hatten Probleme bei der AufbewahrungErdogan überreichte nach dem Gipfel ein ungewöhnliches Geschenk: Europäische Staatschefs hatten Probleme bei der Aufbewahrung9 Juli 18:36„Kurioser“ Diebstahl in Vietnam schockiert das Netz (Video)„Kurioser“ Diebstahl in Vietnam schockiert das Netz (Video)Heute 18:52Suizidversuche auf US-Kriegsschiff vor Iran-Einsatz (Video)Suizidversuche auf US-Kriegsschiff vor Iran-Einsatz (Video)Heute 18:36Türkei verbietet Kindern unter 15 Jahren den Zugang zu sozialen NetzwerkenTürkei verbietet Kindern unter 15 Jahren den Zugang zu sozialen NetzwerkenHeute 18:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt