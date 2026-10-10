Chinesische Unternehmerin schenkt zwei Mitarbeitern BMWs für den Arbeitsweg bei Kälte

In der chinesischen Provinz Henan hat eine Restaurantbesitzerin zwei ihrer Mitarbeiter mit einem BMW beschenkt. Da sie sah, dass die Angestellten täglich bei kaltem Wetter mit dem Elektroroller zur Arbeit fuhren, beschloss sie, sie mit einem Auto zu belohnen.

Wie die South China Morning Post berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Stadt Jiaozuo in der Provinz Henan. Die Restaurantleiterin Ma Yanli bemerkte Ende September, dass ihre Mitarbeiter unter den widrigen Wetterbedingungen auf dem Weg zur Arbeit litten.

Daraufhin beschloss sie, ihre zwei besonders fleißigen Mitarbeiter zu belohnen. Die Unternehmerin überraschte sie während eines Meetings und brachte sie in ein BMW-Autohaus. Es stellte sich heraus, dass die Fahrzeuge bereits vollständig bezahlt waren.

Ma Yanli betonte, dass jeder Mitarbeiter zum Erfolg des Restaurants beitrage. Deshalb wollte sie ihre Dankbarkeit gegenüber denjenigen zeigen, die ihre Arbeit mit großem Verantwortungsbewusstsein ausführen.

Laut dem Bericht kostete jedes Auto 45.000 Dollar. Insgesamt gab die Unternehmerin somit 90.000 Dollar für ihre zwei Mitarbeiter aus.