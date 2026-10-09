Restaurantbesitzerin in China schenkt zwei Mitarbeitern BMWs

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Restaurantbesitzerin in China schenkt zwei Mitarbeitern BMWs

In der Stadt Jiaozuo in der chinesischen Provinz Henan hat eine Restaurantbesitzerin ihren Mitarbeitern neue BMW-Autos geschenkt. Damit wollte sie verhindern, dass die Angestellten bei schlechtem Wetter mit Elektrorollern zur Arbeit kommen müssen. Dies berichtete Oxu.Az in einem Bericht.

Es wurde bekannt, dass die Unternehmerin Ma Yanli Ende September bemerkte, dass ihre Restaurantmitarbeiter täglich mit Elektrorollern zur Arbeit kamen und besonders bei schlechtem Wetter auf dem Weg Schwierigkeiten hatten.

Daraufhin beschloss sie, die Mitarbeiter zu belohnen, die besonders gute Leistungen erbracht hatten. Die Unternehmerin entschied sich, ihnen neue Autos zu kaufen und die Kosten vollständig zu übernehmen.

„Während eines Treffens brachte die Chefin die Mitarbeiter überraschend direkt in ein BMW-Autohaus. Die Autos waren bereits vollständig im Voraus bezahlt“, heißt es in dem Bericht.

Ma Yanli ist der Meinung, dass das Restaurant ohne den Beitrag aller Mitarbeiter nicht wachsen könnte. Die South China Morning Post präzisierte, dass die Autos an die zwei leistungsstärksten Mitarbeiter des Restaurants übergeben wurden.

Informationen zufolge betrug der Preis für jedes Auto 45.000 Dollar, was etwa 20 Millionen 222 Tausend kasachischen Tenge entspricht.

Ma YanliBMWProvinz HenanStadt JiaozuoChina
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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