Im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 treffen die Nationalmannschaften von Argentinien und Ägypten aufeinander.

Die Begegnung beginnt heute um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit im Stadion in Atlanta.

Sie können dieses Spiel auf Zamin.uz über einen Live-Ticker verfolgen. Wichtige Ereignisse, gefährliche Angriffe, Tore, Auswechslungen und andere entscheidende Momente werden in Echtzeit berichtet.

Statistischen Prognosen zufolge liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit für Argentinien innerhalb der regulären 90 Minuten bei 72 Prozent. Ägypten hat eine Chance von 9 Prozent, während die Wahrscheinlichkeit für eine Verlängerung bei 19 Prozent liegt.

Verfolgen Sie die Details des Spiels zwischen Argentinien und Ägypten live auf Zamin.uz .