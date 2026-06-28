Manchester City, ein Gigant des englischen und europäischen Fußballs, hat offiziell seine Unterstützung für Abduqodir Husanov erklärt, einen Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, die an der Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt. Dieser unerwartete und sensationelle Auftritt des Premier-League-Meisters erregte in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit unter usbekischen Fußballfans und löste intensive Diskussionen aus.

Usbekischer Legionär auf dem Poster des Premier-League-Riesen

Auf der offiziellen Instagram-Seite von Manchester City, die Millionen von Followern hat, wurde ein spezielles Match-Poster veröffentlicht, auf dem der talentierte 22-jährige usbekische Verteidiger als Hauptfigur dargestellt wird.

Besonders bemerkenswert ist, dass Abduqodir Husanov auf diesem Poster im berühmten himmelblauen Trikot von Manchester City zu sehen ist, während im Hintergrund die Nationalflagge der Republik Usbekistan weht. Der Pressedienst des Vereins kommentierte das Bild wie folgt: "Nächstes Spiel: Demokratische Republik Kongo gegen Usbekistan in Atlanta"", hieß es in dem Kommentar.

Ein Alles-oder-Nichts-Spiel für Usbekistan und die Formel für das Achtelfinale

Für unsere Vertreter in Gruppe K wird die kommende Begegnung zu einem echten Überlebenskampf. In den ersten zwei Spieltagen ließen unsere Spieler die Chancen gegen starke Gegner — Kolumbien (1:3) und Portugal (0:5) — verstreichen.

Aktuell bleibt der Nationalmannschaft nur eine theoretische Möglichkeit, in die Play-offs (Achtelfinale) einzuziehen — nämlich den dritten Platz in der Gruppe zu belegen. Dafür ist ein deutlicher Sieg gegen die DR Kongo erforderlich.

Offizielle Spieldetails:

Kriterium Spielinformationen Begegnung DR Kongo vs Usbekistan Phase / Gruppe WM 2026, Gruppe K, 3. Spieltag Austragungsort Atlanta Stadium, USA Spieldatum 28. Juni (Heute) Anpfiff Taschkent Zeit 04:30 Uhr

Wir hoffen, dass diese starke psychologische Unterstützung durch den mächtigsten Verein Englands Abduqodir Husanov und unserer gesamten Mannschaft zusätzliche Kraft verleiht. Wir wünschen unseren Vertretern einen großen Sieg und den Einzug in die Play-offs in diesem historischen Spiel!

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