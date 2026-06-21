Spanien überrollt Saudi-Arabien, historisches Tor für Lamine Yamal

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Spanien überrollt Saudi-Arabien, historisches Tor für Lamine Yamal

Die zweite Runde der Weltmeisterschaft ist in vollem Gange. In der Gruppe N, in der der ersten Runde nur Unentschieden zu verzeichnen waren, sicherte sich die spanische Nationalmannschaft einen deutlichen Sieg mit 4:0 gegen Saudi-Arabien.

Die Helden des Spiels und wichtige Fakten:

  • Yamals historischer Moment: Das große spanische Talent Lamine Yamal feierte sein Debüt-Tor bei Weltmeisterschaften.

  • Oyarzabals Glanzleistung: Stürmer Mikel Oyarzabal erzielte nicht nur einen Doppelpack, sondern bereitete auch ein Tor für einen Mitspieler vor.

  • Tabellensituation: Nach diesem Sieg ist Spanien mit 4 Punkten klarer Tabellenführer der Gruppe. Saudi-Arabien hat 1 Punkt.

WM 2026. Gruppe N | 2. Spieltag

Spanien 4:0 Saudi-Arabien 21. Juni. Atlanta, Mercedes-Benz Stadium.

Tore:

  • 1:0 – 10' Lamine Yamal

  • 2:0 – 21' Mikel Oyarzabal

  • 3:0 – 24' Mikel Oyarzabal

  • 4:0 – 49' Hassan At Tambakti (Eigentor)

Aufstellungen:

  • Spanien: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Pedri (Ruiz, 70), Rodri, Yamal (Pino, 46), Olmo (Merino, 61), Baena (Williams, 61), Oyarzabal (Torres, 46).

  • Saudi-Arabien: Al Owais, Abdulhamid, At Tambakti, Lajami, Al Amri (Haji, 60), Al Harbi, Nasser Al Dawsari (Al Ghannam, 90), Al Haybari (Kanno, 46), Al Juwayr (Al Hamdan, 46), Al Buraykan (Ash Shamat, 60), Salem Al Dawsari.

Verwarnungen (Gelbe Karten):

  • Salem Al Dawsari (30), Kanno (60).

Gruppenlage und nächstes Spiel

Im zweiten Spiel der Gruppe N Uruguay (1 Punkt) und Kap Verde (1 Punkt) treffen aufeinander.

  • Anstoßzeit: Das Spiel beginnt um 03:00Uhr Taschkent-Zeit.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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