Spanien gegen Saudi-Arabien 4:0 (Tore ansehen)
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Die zweite Runde der Weltmeisterschaft ist im Gange.
In Gruppe N erzielte Spanien (4) vier antwortlose Tore gegen Saudi-Arabien (1). Yamal erzielte sein erstes WM-Tor, während Oyarzabal einen Doppelpack und einen Assist verbuchte.
WM 2026. Gruppe N. 2. Spieltag
Spanien gegen Saudi-Arabien 4:0
21. Juni. Atlanta
Tore: Yamal (10), Oyarzabal (21, 24), At Tambakti (49, Eigentor).
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