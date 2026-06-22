Spanien gegen Saudi-Arabien 4:0 (Tore ansehen)

·2·Sport
Spanien gegen Saudi-Arabien 4:0 (Tore ansehen)

Die zweite Runde der Weltmeisterschaft ist im Gange.

In Gruppe N erzielte Spanien (4) vier antwortlose Tore gegen Saudi-Arabien (1). Yamal erzielte sein erstes WM-Tor, während Oyarzabal einen Doppelpack und einen Assist verbuchte.

WM 2026. Gruppe N. 2. Spieltag

Spanien gegen Saudi-Arabien 4:0

21. Juni. Atlanta

Tore: Yamal (10), Oyarzabal (21, 24), At Tambakti (49, Eigentor).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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