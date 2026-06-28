WM 2026: Startaufstellung für DR Kongo – Usbekistan bekannt

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, hat die Startaufstellung für das wichtige Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo bekannt gegeben. Die Begegnung findet im Atlanta Stadium statt und beginnt um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit.

Aufstellung der usbekischen Nationalmannschaft:

Torwart: Ne’matov

Verteidiger: Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullayev

Mittelfeldspieler: Mozgovoy, Shukurov, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev

Stürmer: Shomurodov (C)

Dieses Spiel im Rahmen des letzten Gruppenspiels ist für unsere Nationalmannschaft von großer Bedeutung, um die Chance auf den Einzug in die K.-o.-Runde zu wahren. Wir wünschen unseren Spielern einen historischen Sieg und den Einzug in die nächste Runde!