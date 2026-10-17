Innerhalb von mehr als 17 Stunden stürzten fünf als russisch identifizierte Drohnen auf das Gebiet der Republik Moldau. Nach den Vorfällen verurteilte das Außenministerium des Landes Russland. Dies berichtete Reuters.

Es wurde mitgeteilt, dass die Drohnen in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober sowie am 16. Oktober in den moldauischen Luftraum eingedrungen sind. Sie stürzten alle hauptsächlich in den nördlichen und östlichen Regionen des Landes ab. Durch die Vorfälle wurde eine Person leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden.

Das moldauische Außenministerium betonte, dass diese Vorfälle eine Bedrohung für die Sicherheit der Bürger darstellen. In der Erklärung des Ministeriums wurde darauf hingewiesen, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine auch direkte Auswirkungen auf die regionale Stabilität habe.

Die Drohnenvorfälle führten auch dazu, dass der russische Botschafter Oleg Oserow zur Stellungnahme einbestellt wurde. Die moldauische Regierung hatte bereits zuvor Erklärungen von russischer Seite bezüglich der Verletzungen des nationalen Luftraums gefordert.

Die moldauische Präsidentin Maia Sandu betrachtet die russische Außenpolitik als den Interessen ihres Landes zuwiderlaufend. Sie hat dem russischen Botschafter Oleg Oserow, der seit über zwei Jahren in Moldau tätig ist, die Annahme des Beglaubigungsschreibens verweigert.

Russland seinerseits wirft der moldauischen Führung eine feindselige Politik gegenüber Moskau vor. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow müsse die Regierung von Maia Sandu ihre „auf Russophobie basierende Politik“ aufgeben, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern.