Moskau-Sotschi-Flug wird zu echtem Konzertsaal

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Moskau-Sotschi-Flug wird zu echtem Konzertsaal

Passagiere eines Aeroflot-Fluges auf der Strecke Moskau-Sotschi erlebten eine unerwartete musikalische Überraschung. Während des Fluges veranstalteten die berühmten Sänger Leonid Agutin und Vladimir Presnyakov ein Live-Konzert an Bord des Flugzeugs.

Der außergewöhnliche Auftritt war der Eröffnung des am 1. Juli stattfindenden Aguteens-Festivals gewidmet. Das unerwartete Konzert verbreitete festliche Stimmung unter den Passagieren und verwandelte die Flugzeugkabine in einen kleinen Konzertsaal.

Als die Lieder erklangen, sangen die Passagiere zusammen mit den Künstlern, und viele hielten die unvergesslichen Momente mit ihren Handys fest. Die herzliche Atmosphäre wird auch in den sozialen Netzwerken breit diskutiert.

Am Ende des Konzerts führten alle Passagiere und Sänger gemeinsam das berühmte Lied „Aeroporty“ auf, was den Flug zu einem noch unvergesslicheren Ereignis machte.

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