Aeroflot-Flugtickets können jetzt über den nationalen Messenger Max gekauft werden

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Aeroflot-Flugtickets können jetzt über den nationalen Messenger Max gekauft werden

Für Nutzer des russischen nationalen Messengers Max hat eine neue Phase der Nutzung digitaler Luftfahrtdienste begonnen. Es wurde ein spezieller Chatbot gestartet, der es ermöglicht, Flugtickets der Fluggesellschaft Aeroflot direkt über die Plattform zu buchen und zu kaufen. Dieser Schritt bedeutet, dass sich der Messenger nicht nur zu einem Kommunikationsmittel, sondern zu einem umfassenden Ökosystem entwickelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Über den neuen Dienst können Passagiere derzeit Tickets für Flüge zwischen Moskau und Sankt Petersburg buchen. Der Chatbot umfasst nicht nur den Ticketverkauf, sondern auch Funktionen zur Verwaltung zusätzlicher Dienstleistungen. Nutzer können beispielsweise für zusätzliches Gepäck bezahlen, den Transport von Haustieren buchen oder bereits gekaufte Tickets umbuchen.

Digitale Partnerschaft und neue Möglichkeiten

Dieses Projekt ist das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft zwischen Aeroflot und VK. Die Parteien hatten im Juni 2024 eine Vereinbarung zur Entwicklung und Implementierung digitaler Lösungen getroffen. Die Nutzung der Möglichkeiten der Max-Plattform ermöglicht es der Fluggesellschaft, die Kommunikation mit ihren Kunden schneller und bequemer zu gestalten.

Über den Chatbot können Passagiere auch Informationen zu Sonderangeboten und dem Treueprogramm der Fluggesellschaft erhalten. Zudem verfügt das System über eine Funktion für automatische Benachrichtigungen zu wichtigen flugbezogenen Ereignissen und Änderungen. Dies hilft Passagieren, ihre Reisen in Echtzeit zu verfolgen.

Diese Neuigkeit könnte auch für Reisende aus Usbekistan und unsere Landsleute, die häufig in diese Richtung fliegen, von Interesse sein. Bei der Nutzung russischer Inlandsflüge sind keine Drittanbieter-Apps mehr erforderlich, da alle Prozesse innerhalb des beliebten Messengers abgeschlossen werden können. Solche Integrationen zeigen, wie tief moderne Technologien in den Alltag eindringen.

Experten betonen, dass die Entwicklung solcher Chatbots in Zukunft voraussichtlich auch andere internationale Strecken abdecken wird. Wenn sich dieses derzeit in der Testphase befindliche System bewährt, könnte Aeroflot sein gesamtes Flugnetz in den Max-Messenger integrieren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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