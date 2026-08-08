GeForce-RTX-5090-Knappheit: So werden Grafikkarten in Zwangsbundles verkauft

Der akute Mangel an Geräten der Flaggschiffklasse auf dem Weltmarkt führt zu äußerst ungewöhnlichen und sogar absurden Situationen. Laut ixbt.com haben einige taiwanische Einzelhändler den separaten Verkauf der leistungsstärksten Grafikchips vollständig eingestellt und bieten sie nur noch als Teil riesiger Bundles mit anderen Komponenten an. Ixbt.com berichtet .

Solche Marktbedingungen bringen Käufer in eine schwierige Lage, da sie verschiedene Ersatzteile mitkaufen müssen, die sie überhaupt nicht benötigen, um das Flaggschiff der neuesten Generation zu erhalten. Dieser künstliche Mangel und die damit verbundenen Bedingungen sorgen unter Technikbegeisterten für heftigen Unmut.

Die absurdesten und teuersten Bundles

Einer der erstaunlichsten Fälle betrifft die Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master 32G. Wer diese Grafikkarte kaufen möchte, muss offenbar sofort acht Gigabyte-Mainboards und ein 1000 W starkes Netzteil zu einem einzigen Gerät dazukaufen.

Die Mainboards in diesem Bundle sind unterschiedlich ausgestattet: Zwei verwenden den B860M-Chipsatz, eines X870E und ganze fünf Modelle den B850-Chipsatz. Für das komplette Bundle verlangen die Verkäufer etwa 7.480 $. Berechnungen zufolge liegt der durchschnittliche Gesamtmarktwert der acht Mainboards und des Netzteils bei 1.600 $, wodurch die Grafikkarte selbst mit 6.000 $ zu Buche schlägt.

Die Strategien anderer Hersteller

Es hat sich gezeigt, dass die Marktsituation nicht auf eine einzige Marke beschränkt ist. Auch für Käufer der MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC wurden spezielle Bundles zusammengestellt. Sie enthalten drei MSI MPG X870E Carbon, zwei B650M Gaming Plus-Mainboards sowie einen leistungsstarken AMD Ryzen 9 9950X3D-Prozessor. Der Gesamtpreis eines solchen Bundles wird auf 8.500 $ geschätzt.

Bemerkenswert ist, dass sich die Verkäufer in einigen Fällen nicht auf Mainboards beschränken. So wird die Asus ProArt RTX 5090 OC beispielsweise zusammen mit mehreren zusätzlichen Grafikkarten angeboten:

Ein Bundle mit vier von Asus gefertigten Radeon RX 9060 XT-Grafikkarten kostet 7.720 $

Ein Bundle mit der Gigabyte Aorus RTX 5090 AI BOX mit externer Thunderbolt 5-Schnittstelle, einem X870E Aorus Master, drei B850M Force und zwei GeForce RTX 5060 wird mit 8.280 $ bewertet

Normalerweise sollte der Kauf eines kompletten Systems oder Hardware-Bundles günstiger sein. In diesem Fall werden Käufer jedoch gezwungen, für überflüssige und unnötige Komponenten zusätzlich zu zahlen. Das zeigt, dass sich die künstliche Knappheit rund um die RTX 5090 und die Preispolitik weiter verschärft haben.