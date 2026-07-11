ASRock-Spezialschutzsystem konnte Schmelzen der GeForce RTX 5090 nicht verhindern

Die Probleme mit der GeForce RTX 5090, der leistungsstärksten Grafikkarte von NVIDIA, halten an. Es wurden Details zu einem weiteren Vorfall bekannt, bei dem der Stromanschluss dieses Grafikprozessors geschmolzen ist. Diesmal ist die Situation nicht nur wegen des technischen Defekts bemerkenswert, sondern auch wegen der Unwirksamkeit eines speziellen Sicherheitssystems. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com schloss ein Benutzer eine MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC Grafikkarte direkt über ein 12V-2x6-Kabel an ein ASRock PG1000-PSF Netzteil an. Obwohl das System mehrere Wochen lang stabil lief, kam es plötzlich zu Unterbrechungen im Betrieb des Computers. Eine Untersuchung ergab, dass der Stromanschluss und ein Teil des Kabels geschmolzen waren.

Warum hat die TempGuard-Technologie nicht geholfen?

Der seltsamste Aspekt dieses Falls ist, dass das ASRock-Netzteil mit einem speziellen Temperaturüberwachungssystem namens TempGuard ausgestattet war. Der Hersteller behauptete, dass diese Technologie die Temperatur am Anschluss ständig überwachen und die Stromzufuhr bei Erreichen gefährlicher Werte automatisch unterbrechen sollte. In der Praxis hat das Schutzsystem jedoch nicht reagiert.

Laut dem Besitzer lief der Computer weiter, selbst nachdem die Anschlüsse zu schmelzen begannen. Erst als der Benutzer den physischen Schaden bemerkte, schaltete er das System manuell ab. Dies zeigt, dass selbst neue Schutzmechanismen für moderne Grafikkarten nicht immer die erwarteten Ergebnisse liefern.

Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass nicht nur das an die Grafikkarte angeschlossene Kabelende, sondern auch der Anschluss am Netzteilgehäuse schwer beschädigt wurde. Der Netzteilhersteller hat das Gerät bereits zur Laboruntersuchung zurückgerufen. Die genaue Ursache des Defekts – ob minderwertige Kabelqualität oder ein Fehler im Schutzsystem – bleibt vorerst unbekannt.

Interessanterweise ist dies bereits der zweite Vorfall dieser Art für diesen Benutzer. Zuvor war er bei einer Kombination aus einer GeForce RTX 5090 Founders Edition und einem Corsair SF1000-Netzteil auf dasselbe Schmelzproblem gestoßen. In beiden Fällen entstand der Hauptschaden am Netzteil und den Verbindungskabeln, nicht an der Grafikkarte selbst.

Dies ist eine wichtige Warnung für Technik-Enthusiasten und Gamer. Bei der Verwendung von leistungsstarken Geräten wie der GeForce RTX 5090 wird empfohlen, sich nicht blind auf moderne Schutzsysteme zu verlassen und regelmäßig den festen Sitz der Kabel sowie die Temperaturbedingungen zu überprüfen.