Ein weiterer Defekt bei der GeForce RTX 5090: Diesmal liegt das Problem nicht am Stromanschluss

Die beunruhigenden Vorfälle um die NVIDIA GeForce RTX 5090, die als eine der leistungsstärksten Grafikkarten der Welt gilt, reißen nicht ab. Ein Reddit-Nutzer berichtete, dass sein teures Gerät unerwartet den Geist aufgegeben hat, begleitet von einem lauten Knall und Rauchentwicklung. Dieser Vorfall sorgt in der Tech-Welt für großes Aufsehen, da die Ursache diesmal nicht, wie bei früheren Fällen, mit dem Schmelzen des 12VHPWR-Stromanschlusses zusammenhängt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Nutzer mit dem Pseudonym CurrentlyPooping ereignete sich der Vorfall nur wenige Minuten nach dem Start des Spiels Assassin's Creed Black Flag Resynced. Aus dem PC-Gehäuse war ein lautes Knacken zu hören, Rauch trat aus und das System schaltete sich sofort ab. Bei der Demontage und Untersuchung des Geräts wurde festgestellt, dass die GeForce RTX 5090 von Zotac schwer beschädigt war.

Die unerwartete Ursache des Defekts

Wie Ixbt.com berichtet, zeigen die veröffentlichten Fotos, dass die thermischen Schäden nicht am Stromanschluss, sondern in der Nähe des PCIe-Steckplatzes, also an der Stelle, an der die Grafikkarte mit dem Mainboard verbunden ist, deutlich sichtbar sind. Dies hat unter Experten und Nutzern zu verschiedenen Spekulationen geführt. Obwohl noch keine endgültige Schlussfolgerung vorliegt, werden Mikrorisse auf der Leiterplatte als Hauptursache vermutet.

Es ist bekannt, dass sich die Grafikkarten der GeForce RTX 5090-Serie durch ihre enorme Größe und ihr Gewicht auszeichnen. Es wird vermutet, dass die Karte durch ihr eigenes Gewicht mit der Zeit durchgebogen ist, was zu unsichtbaren Rissen auf der Platine geführt haben könnte. Genau dieser Faktor könnte einen Kurzschluss im Stromkreis verursacht und zum "Durchbrennen" des Geräts geführt haben. Dies bestätigt erneut die Bedenken hinsichtlich der strukturellen Haltbarkeit moderner Flaggschiff-Grafikkarten.

Empfehlungen für Besitzer schwerer Grafikkarten

Angesichts der hohen Nachfrage nach leistungsstarken Grafikchips auf dem Markt ist dies eine wichtige Warnung für Gamer und Designer. Beim Einbau schwerer Geräte wie der GeForce RTX 5090 ist die Verwendung spezieller Halterungen (Support Brackets), um die vertikale Position zu stabilisieren, mittlerweile eine lebenswichtige Notwendigkeit. Andernfalls ist eine Verformung des Mainboards oder der Grafikkarte selbst mit der Zeit unvermeidlich.

Dieser Vorfall zeigt, dass selbst die teuersten und modernsten Technologien Schwachstellen in Bezug auf die physische Haltbarkeit aufweisen können. Bisher haben weder Zotac noch NVIDIA eine offizielle Stellungnahme zu diesem konkreten Fall abgegeben. Dennoch wird Nutzern empfohlen, beim Zusammenbau ihrer Systeme nicht nur auf das Netzteil, sondern auch auf die strukturelle Stabilität zu achten.