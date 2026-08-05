Asus stornierte eine GeForce-RTX-5090-Bestellung und erhöhte den Preis

Während die weltweite Nachfrage nach Flaggschiff-Grafikkarten weiterhin hoch ist, ereignete sich auf dem Technologiemarkt ein weiterer unangenehmer Vorfall. Ein Reddit-Nutzer namens IndependentOk1031 berichtete, dass Asus eine über den offiziellen Marktplatz von Nvidia aufgegebene Bestellung einer ROG Astral GeForce RTX 5090 einseitig storniert habe. Der Vorfall verdeutlicht die Preispolitik und die Probleme in der Lieferkette auf dem Markt für teure Computerkomponenten. Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com bestellte der Käufer die leistungsstarke Grafikkarte zunächst für 4.429 US-Dollar; einschließlich Steuern belief sich der Gesamtbetrag auf 4.607 US-Dollar. Einige Zeit später erhielt er jedoch die Nachricht, dass der Kauf storniert worden war. Nach Angaben des Käufers wandte er sich zur Klärung an den Nvidia-Support. Dort erklärte man ihm, Asus habe die Bestellung wegen einer verspäteten Preisaktualisierung nicht zum ursprünglichen Preis ausführen können.

Ein drastischer Preissprung

Wie sich herausstellte, hatten Vertreter von Nvidia den Hersteller gebeten, die Bestellung zu den alten Bedingungen, also zum ursprünglichen Preis, auszuführen. Asus lehnte diese Bitte jedoch ab. Nach der Stornierung stieg der Preis derselben Grafikkarte sofort auf 4.982 US-Dollar beziehungsweise einschließlich Steuern auf etwa 5.090 US-Dollar. Damit konnte der Käufer die Grafikkarte zwar erneut erwerben, musste dafür aber fast 500 US-Dollar mehr bezahlen. Asus hat bislang keinen offiziellen Kommentar zu dem Vorfall abgegeben.

Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund eines allgemeinen Preisanstiegs auf dem Grafikkartenmarkt. Zur Erinnerung: Der ursprüngliche empfohlene Preis des Referenzmodells GeForce RTX 5090 Founders Edition lag bei 1.999 US-Dollar. Dennoch sind die Preise der von Nvidia-Partnern angebotenen Alternativmodelle zuletzt deutlich gestiegen. Neben der Marktnachfrage trägt auch der Anstieg der Kosten für Komponenten dazu bei.

Bereits in der vergangenen Woche war berichtet worden, dass Nvidia die Preise für „Speicher- und GPU“-Pakete für seine Partner um 10–30 % erhöht habe. Solche Faktoren führen letztlich dazu, dass leistungsstarke Grafikbeschleuniger für gewöhnliche Verbraucher noch teurer werden. Experten zufolge dürfte sich der Markt für Komponenten für High-End-Gaming und professionelle Workstations in absehbarer Zeit kaum stabilisieren.