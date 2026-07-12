NVIDIA bereitet das Modell GeForce RTX 5090 SE vor: Funktionen und Unterschiede

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NVIDIA bereitet das Modell GeForce RTX 5090 SE vor: Funktionen und Unterschiede

NVIDIA, der Marktführer bei Grafikprozessoren, plant, seine neue Generation von Grafikkarten um ein unerwartetes Modell zu erweitern. Laut dem Portal GameGPU arbeitet der Hersteller an einem neuen Gerät namens GeForce RTX 5090 SE. Dieses Modell soll die große technische Lücke zwischen dem Flaggschiff RTX 5090 und der eine Stufe darunter angesiedelten RTX 5080 schließen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Informationen zufolge wird das Modell RTX 5090 SE eine deutlich abgespeckte Version des Flaggschiffs sein. Obwohl es auf dem Markt Gerüchte über eine RTX 5080 Super gibt, gehen Experten davon aus, dass dieses Modell lediglich über mehr Speicher verfügen wird, während die Leistung nahezu unverändert bleibt. Aus diesem Grund zielt NVIDIA darauf ab, den Nutzern die SE-Version (Special Edition) als leistungsstärkere Alternative anzubieten.

Änderungen bei den technischen Spezifikationen

Die neue Grafikkarte basiert auf dem gleichen GB202-Grafikchip wie das Flaggschiff-Modell, jedoch wird dessen interne Leistung deutlich eingeschränkt. Während das Standardmodell RTX 5090 über 21.760 CUDA-Kerne verfügt, wird für die SE-Variante eine Reduzierung auf 14.080 erwartet. Das entspricht einem Rückgang von fast 35 Prozent. Zum Vergleich: Das Modell RTX 5080 verfügt über 10.752 CUDA-Kerne.

Dennoch wird die RTX 5090 SE beim Speichersystem besser abschneiden als die RTX 5080 und deren potenzielle Super-Version. Das Gerät behält 32 GB VRAM bei, aber das Speicherinterface wird auf 384 Bit reduziert. Dies bietet ausreichend Bandbreite für professionelle Designer und anspruchsvolle Gaming-Enthusiasten.

Marktposition und Preis

Das genaue Veröffentlichungsdatum und der Preis der neuen Grafikkarte wurden noch nicht bekannt gegeben. Analysten gehen jedoch davon aus, dass der Preis der RTX 5090 SE nicht wesentlich vom Flaggschiff abweichen könnte. Als Hauptgrund wird die hohe Speicherkapazität genannt, da Speicherchips einen erheblichen Teil der Produktionskosten einer Grafikkarte ausmachen.

Die Nachfrage nach NVIDIA-Produkten auf dem usbekischen Markt ist konstant hoch. Insbesondere mit der Entwicklung von E-Sport und 3D-Modellierung finden solche Hochleistungsgeräte schnell ihre Käufer. Sollte dieses Modell auf den Markt kommen, könnte es die ideale Wahl für Nutzer sein, die ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, aber nicht zu viel für das Flaggschiff ausgeben möchten.

NVIDIAGeForce RTX 5090ВидеокартаТехнологияGPU
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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